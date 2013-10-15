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Öcalan'dan 'İslam Kongresi' çağrısı

Öcalan: Süreç ile ilgili umudumu korumakla birlikte bu umudun hayal kırıklığına dönmemesi için tarihi çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum

15 Ekim 2013 14:42

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) heyeti İmralı ziyaretinden Abdullah Öcalan'ın mesajıyla döndü. Öcalan, 'derinlikli müzakerelerin sürmesi' gerektiğini belirtip 'Demokratik İslam Kongresi' çağrısı yaptı.

Abdullah Öcalan, İmralı adasında bir araya geldiği BDP'nin TBMM Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken aracılığıyla yayımladığı mesajda, "4 yıldır büyük bir çaba içerisinde olduğunu ve son bir yıldır başlattıkları çabanın büyük olduğunu" belirtti.

Fırat Haber Ajansı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Öcalan, sürecin ertelenmemesi gerektiğini belirtip "Zaman kaybetmeden derinlikli müzakerelerin hayata geçmesi gerekir. Bu müzakere anlamlı ve sonuç alınan bir müzakere olmalıdır" dedi.

'Derin müzakereler için devletin tavrını beklediğini' ifade eden Öcalan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yürüttüğümüz çalışmalar önemlidir. Büyük bir çaba ile yürüttüğümüz bu çalışmalar toplumu rahatlattı. Büyük zelzele dindi. Fakat büyük dağ gibi sorunlar önümüzde durmaya devam ediyor. Yürüttüğümüz bu çalışmaların formatı, hatasıyla sevabıyla bir yılını tamamladı. Önerilerimi devlete yazılı ve sözlü olarak sundum. Anlamlı derin müzakereler için devletin tavrını bekliyorum."

"Ertelemeye tabi tutulması gereken ve sürecin hassasiyeti nedeniyle zaman kaybetmeden derinlikli müzakerelerin hayata geçmesi gerekir. Bu müzakere anlamlı ve sonuç alınan bir müzakere olmalıdır. Bir yıl içinde yasal herhangi bir zemin oluşmadığı gibi, ne bir ret, ne de bir ilerleme sağlanamamıştır. Süreç ile ilgili umudumu korumakla birlikte bu umudun hayal kırıklığına dönmemesi için tarihi çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum."

 

'Demokratik İslam Kongresi' çağrısı

 

Abdullah Öcalan, BDP heyeti aralığıyla yayımladığı Bayram mesajında el Kaide ve el Nusra gibi, 'İslama ihanet içinde olan kesimlere' karşı, Diyarbakır'da 'Demokratik İslam Kongresi' çağrısı yaptığını ifade etti.

Öcalan, "Bu kongre çalışmalarında Alevisi, Sünnisiyle tüm halkımızın derinlikli tartışmalar yürütmesi, kongrenin anlamlı kararlaşmalarla ve kurumsallaşmalarla sonuçlanması son derece önemlidir. Hz. Muhammed'in Medine Şûra çalışmaları örnek alınarak, Şeyh Said gibi tarihi kişiliklerin ruhuna uygun olarak bu çalışmaların yapılması önemlidir. Bu temelde tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" mesajını verdi.

Öcalan, Suriye'nin Tel Ebyad ilçesindeki çatışmalarda oğlu öldürülen PYD Eş başkanı Salih Müslim'a da taziyelerini iletti.

Öcalan, "Sayın Salih Müslim'in oğlunun yaşamını yitirmesinden dolayı tüm halkımıza ve Müslim ailesine taziye dileklerimi iletiyorum" dedi.

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