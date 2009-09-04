Öcalan'dan 'Ayrılmayı tartışırız' diyen Tuğluk'a eleştiri

PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, "çözüm olmazsa, ayrılığı konuşuruz" diye açıklama yapan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk'u isim vermeden eleştirirken avukatlarına "Hayır böyle değil, ikisi de değil. Benim sunduğum çözüm, Türkiye'nin uzun vadeli geleceğini kazanma projesidir. Sayın Erdoğan'dan rica ediyorum. Bizim bu sorunun çözümünde engel olma durumumuz olmaz. Tam tersi elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtiyoruz" dedi.

PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, "çözüm olmazsa, ayrılığı konuşuruz" diye açıklama yapan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk’u isim vermeden eleştirdi, Öcalan, "Bu DTP’liler de bazen ne konuştuklarını bilmiyorlar. Bir taraf diyor ‘aman bölündük, bölecekler bizi’ öbür taraf da diyor ki ‘ayrılma, bölünme tartışılır’. Hayır böyle değil, ikisi de değil. Benim sunduğum çözüm, Türkiye’nin uzun vadeli geleceğini kazanma projesidir. Sayın Erdoğan’dan rica ediyorum. Bizim bu sorunun çözümünde engel olma durumumuz olmaz. Tam tersi elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtiyoruz" dedi.

ANF’nin haberine göre, Öcalan, avukatlarıyla yaptığı görüşmede, "demokratik açılım" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öcalan, "yol haritası"nda altı başlık altında çözüm önerileri yaptığını belirtti.

Hükümet açıklamalarını değerlendiren Öcalan, hükümetin çok zorlandığını savundu. Öcalan, "Hükümetin açıklamalarından hala ortada bir şeyin olmadığı anlaşılıyor. Hükümet zorlanıyor hatta çok çok zorlanıyor. Yol haritasının müdürün eline geçmesi için henüz erken. Daha devletin elindedir, inceliyorlardır herhalde. Herkes benim ne söyleyeceğimi ne yapacağımı bekliyor. Sadece DTP değil diğerlerini de bir noktada aşacağı görülüyor. Benden ne bekliyorlar, bundan sonrasını benim üstlenmemi bekliyorlar herhalde. Benden bir şeyler isteniyorsa, bana sorumluluk yükleniyorsa önümün açılması gerekir."

Ayrılık tartışılır diyen DTP'lileri eleştirdi

Hükümetin adım atmaması halinde diğer hükümetler gibi dağılacağını iddia eden Öcalan, PKK’nın de kendisini savunabileceğini kaydetti. Öcalan şöyle dedi:

"Ben PKK’yi tanırım. Kendilerini iyi savunurlar. Ancak PKK’nin de beklemediği gelişmeler olabilir. AKP bu sorunun çözümüne ilişkin ciddi adımlar atmazsa diğer hükümetler gibi üç beş ayda dağılır. Zaten CHP ve MHP’nin de istediği budur. Demokratik çözüm gelişmezse Türkiye 1990’larda, 2005’te ortaya çıkan savaştan çok daha yüksek seviyede bir savaşla yüz yüze kalabilir. Bu öyle pasif savunma, aktif savunmayla da olmaz. PKK’ye katılımlar çoğalmıştır, durumları daha güçlüdür herhalde. Bunlar kendilerini orada iyi eğitiyorlar, hazırlıyorlar, eğer çözüm gelişmezse PKK tarafında önü alınamaz patlamalar gelişebilir."

1 Eylül’de Diyarbakır’da düzenlenen barış mitinginde "demokratik açılım" sürecinin önünün kesilmesi halinde "ayrılığı gündeme getirebileceklerini" bildiren DTP Milletvekili Aysel Tuğluk’u isim vermeden eleştiren Öcalan, şunları söyledi:

"Kürtlerin sorunu hayati bir sorundur. Ayrıca Türkiye’nin sorunu, Türkiye’nin bütünlüğü sorunu değildir. Bu DTP’liler de bazen ne konuştuklarını bilmiyorlar. Bir taraf diyor ‘aman bölündük, bölecekler bizi’ öbür taraf da diyor ki ‘ayrılma, bölünme tartışılır’. Hayır böyle değil, ikisi de değil. Benim sunduğum çözüm, Türkiye’nin uzun vadeli geleceğini kazanma projesidir. Sayın Erdoğan’dan rica ediyorum. Bizim bu sorunun çözümünde engel olma durumumuz olmaz. Tam tersi elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtiyoruz."

Üç çözüm modelini öne çıkar

Öcalan, savcılıkta bulunan kendisinin yol haritasında ilişkin bilgi de verdi. Öcalan, yol haritasında altı başlık altında çözüm önerileri sunduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

"Yol haritasında altı başlık altında çözüm önerilerim var. Birincisi Giriş kısmıdır, ilkeler yer alır. Diğerleri Türkiye’de yapılacaklar, Kürdistan’da yapılacaklar ve sonuç kısmıdır. Geçen hafta yol haritasına ilişkin 9 ilke belirtmiştim. 10’uncu ilke de var. Bu Demokratik Anayasaya ilkesidir. Türkiye’nin en temel sorunları demokratik bir anayasayla çözülebilir. Hayati önemdedir. Aynı zamanda bu sorunun çözümü için, Türkiye’nin demokratikleştirilmesi, Kürdistan’da sorunun çözümü başlıklı bölümde üç çözüm modelinden bahsettim. Yine üç maddelik bir eylem planı var yol haritasında. Bunları burada ayrıntılarıyla anlatmayacağım.