Öcalan'a yazarlık teklifi

Abdullah Öcalan, İtalya’da Komünistlerce yayımlanan “İl Manifesto” adlı gazeteden yazarlık teklifi aldığını belirterek, “Ayda bir makale yazmayı düşünebilirim. Avrupa çözümlemelerimi İtalya üzerinden geliştirmeyi düşünüyorum” dedi.



İmralı’da avukatlarıyla yaptığı görüşme Fırat Haber Ajansı’nda yayımlanan Öcalan’ın, Dünya Yazarlar Birliği’ne üye olmak istediğini söylediği belirtildi. Avukatları, Öcalan’ın, hükümlülere tanınan haklardan yararlanacağını belirterek, “Makalenin içeriği suç unsuru taşımadığı müddetçe yasal bir engel söz konusu değil. Konuyu cezaevi yetkilileriyle de görüşeceğiz” diye konuştu.



