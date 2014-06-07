'Öcalan'a özgürlük eylemi'ne tepki gösterenler gözaltına alındı

Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen BDP ve HDP İl Kadın Kolları üyesi yaklaşık 100 kadın, Şişli Meydanı’nda bir araya gelerek Mecidiyeköy Meydanı’na yürümek istedi. Eyleme HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de katıldı. Ancak polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler Şişli Meydanı’nda açıklama yapmak istedi. Polis buna da izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla grubun etrafını sardı. Bu sırada eyleme tepki gösterenler gözaltına alındı.

Sinan Bilgili ile Özgür Arslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, eylem yapan kadınlara doğru koşan bir kişi, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi taksiyle polis merkezine götürüldü. Bu sırada başka bir kişi daha kadınlara tepki gösterdi. Sebahat Tuncel’e bağıran kişi de gözaltına alındı. Tepkilerin artması üzerine polis çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı, şüpheli gördüğü kişilere de kimlik kontrolü yaptı. Uzaklaştırılan kişilerle polis arasında tartışmalar çıktı.

Oturma eylemi yaptılar

Yaklaşık yarım saat süren tartışmaların ardından polis grubun açıklama yapmasına izin verdi. Sebahat Tuncel tarafından yapılan açıklamada müzakerelerin devam etmesi için Öcalan’ın serbest bırakılması istendi. Açıklamanın ardından grubun dağılması beklenirken Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler açıldı. Polis gruba anons yapılarak eylemin sonlandırılması istendi. Dövizleri kapatan kadınlar yaklaşık yarım saatlik oturma eyleminin ardından dağıldı.