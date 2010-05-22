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Öcalan'a 'Marx ve Engels' okumak yasak

Marx ve Engels'in 150 yıl önce birlikte yazdığı iki kitabın cezaevine sokulmamasının gerekçesi: Kitapların içeriği Öcalan'ın yasaklanan kitabına birebir benziyor...

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - Marx ve Engels'in 150 yıl önce birlikte yazdığı iki kitabın cezaevine sokulmamasının gerekçesi: Kitapların içeriği Öcalan'ın yasaklanan kitabına birebir benziyor...

Karl Marx ve Friedrich Engels’in birlikte yaklaşık 150 yıl önce kaleme aldıkları ‘Nüfus sorunu ve Malthus’ ve ‘Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri’ isimli kitapları ilginç bir gerekçe ile ‘sakıncalı’ bulunarak Sincan F Tipi Cezaevine sokulmadı. Cezaevi yönetimi, iki kitabı, içeriği Öcalan’ın 2009 yılında yazdığı yasaklı ‘Demokratik Toplum Manifestosu Kapitalist Uygarlık Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı’ kitabının içeriğine benzediği için cezaevine almadı.


Sakıncalı kitap

PKK davasından hükümlü Özkan Kart’a yakınları, Karl Marx ve Friedrich Engels’in birlikte yazdıkları ‘Nüfus sorunu ve Malthus’ ve ‘Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri’ isimleri kitapları gönderdi. Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı söz konusu iki kitabı sakıncalı bularak, Kart’a verilmesini uygun görmedi. Eğitim Kurulu piyasada herhangi bir kısıtlamaya uğramadan satılan iki kitabın Mahkum Kart’a neden verilmediğini şu gerekçeyle açıkladı:

“Yukarıda bahsi geçen kitap, Abdullah Öcalan’ın yazdığı ve Siirt SCM’nin(Sulh Ceza Mahkemesi) 19 Ekim 2009 tarihli kararı ile toplatılmasına ve el konulmasına, dağıtımının yasaklanması kararı ile yasaklanan ‘Demokratik Toplum Manifestosu Kapitalist Uygarlık Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı’ isimli kitapla içerik olarak birebir aynı olması itibariyle hükümlü-tutukluya verilmemiştir.”

Hükümlü Kart, Eğitim Kurulu kararına itiraz etti. İtirazı Ankara İnfaz Hâkimliği karara bağladı. İnfaz Hâkimliği Marx ve Engels’in kitapları ile Öcalan’ın kitaplarını karşılaştırıldığı, bu nedenle Eğitim Kurulu’nun verdiği kararın yerinde bir karar olduğunu belirtti. İnfaz Hâkimliği bu nedenle itirazı reddetti.

İnfaz Hâkimliği kararı üzerine Özkan Kart, karara yeniden itiraz etti. Bu sefer itirazı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görüştü.


Mahkûm AİHM’e başvuracak

Mahkeme kararında, Kart’a gelen kitapların ‘sakıncalı bulunarak’ verilmediği hatırlatılarak, “Toplanan deliller ve dosya içeriğine göre usul ve yasaya aykırılık görülmediğinden itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

“Marx ve Engels’in 150 yıl öncesinden Öcalan’ın fikirlerini çaldığı” anlamına gelen bu son kararla da iç hukuk yollarını tüketen Kart, ulaşamadığı kitaplarına kavuşmak amacıyla AİHM’e başvurmaya hazırlanıyor.


Kitapların konusu

Marx ve Engels, ‘Nüfus sorunu ve Malthus’ isimli kitapta, tarımsal üretimin bilimsel yöntemlerle nasıl artırılacağını tartışmıştı. İki filozof ‘Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri’ isimli eserlerinden de, insanlığın kapitalist aşamaya ulaşmadan önceki üretim biçimlerinin emek sömürüsü ile bağlantısı ele alınıyordu.


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