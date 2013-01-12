Öcalan'a LCD televizyon verildi

PKK’nın silah bırakmasına yönelik MİT-İmralı görüşmeleriyle gündeme gelen Abdullah Öcalan’ın televizyon talebi yerine getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla verilmesi kararlaştırılan televizyonun, dün Abdullah Öcalan’ın cezaevinde kaldığı odaya konuldu.

Kenya’da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını aynı yerdeki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde çeken Abdullah Öcalan, sadece TRT FM’i dinleyebildiği radyosunun yerine televizyon istiyordu. Terörün sonlandırılmasına yönelik son dönemde MİT- İmralı görüşmeleri hız kazanınca, bu talebin karşılanması gündeme geldi ve Başbakan Erdoğan, Afrika gezisi sırasında Öcalan’a televizyon verilmesi için talimat verdiğini açıkladı.



LCD televizyon dün verildi



Bu gelişmeler üzerine cezaevi kantini tarafından alındığı öğrenilen küçük ekran LCD televizyon, görevli teknisyen tarafından dün Abdullah Öcalan’ın kaldığı odaya monte edildi. Öcalan bu televizyondan TRT kanalları ile cezaevi idaresince belirlenen bazı ulusal kanalları seyredebilecek.

Televizyonun bedelinin, Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından cezaevi kantini hesabına yatırılacağı, televizyonun verilmesiyle de radyonun alındığı belirtildi.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde uzun süre tek başına kalan Abdullah Öcalan’ın yanına, 2009 yılının Kasım ayında gönderilen PKK hükümlüsü Şeyhmuz Poyraz, Bayram Kaymaz, Cumali Karasu ve Hasbi Aydemir ile TİKKO’lu Hakkı Alkan’a, aldıkları cezalarında ’ağırlaştırılmış’ hükmü olmadığı için daha önceden televizyon verilmişti.



Elektrik parasını kendi ödeyecek



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Abdullah Öcalan’a televizyon verilmesine ilişkin talimatının ardından gözler Adalet Bakanlığı’na çevrildi.

1999’dan beri İmralı Cezaevi’nde kalan Öcalan, el radyosundan sadece TRT FM’i dinleyebiliyor. Mevzuat gereği televizyon ile ilgili izni İmralı Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu verecek. Bu kurul, Cezaevi Tüzüğü’ne göre, Cezaevi müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu 2’nci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşuyor.



LCD televizyon



Öcalan’ın ailesi veya avukatları, televizyonun ücretini cezaevi idaresine banka hesabı yoluyla ödeyecek. Her ay cezaevine gelecek elektrik faturası üzerinden, oran-orantı yöntemiyle televizyonun harcadığı elektrik parası hesaplanacak. Televizyonun elektrik parasını da her ay Öcalan ödeyecek. Öcalan’ın radyosu gibi televizyonunda da kanal sınırlaması olacak. Bu sınırlamanın nasıl olacağına da İdare ve Gözlem Kurulu karar verecek. Öcalan’ın avukatlarından Cengiz Yürekli dün gazetecilere, 1999’dan bu yana, 14 yılda, birden fazla başvuruda bulunduklarını ve televizyon talep ettiklerini vurgulayarak, “Türkiye’de binlerce mahkûma televizyon veriliyor. Tek verilmeyen kişi Öcalan’dır” dedi.