T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan'a 'hobi odası'

İmralı Cezaevi’nde kalan Abdullah Öcalan’ın yanına getirilecek mahkûmlar için yaptırılan yeni cezaevi tamamlandı.

21 Ekim 2009 03:00

İmralı Cezaevi’nde kalan Abdullah Öcalan’ın yanına getirilecek mahkûmlar için yaptırılan yeni cezaevi tamamlandı.

Öcalan da yeni cezaevine taşınacak. Öcalan, cezaevinin “hobi odasında” günde en az 1 saat, haftada en fazla 10 saat diğer mahkûmlarla görüşebilecek. Diğer mahkûmların önümüzdeki günlerde nakledileceği öğrenildi. Çevresinde 6 metre boyundaki duvarların bulunduğu cezaevinin 5 milyon dolara tamamlandığı kaydedildi. Cezaevinde 7’şer metrekareden 9 bölüm var. Yetkililer, şu bilgileri verdi: “Mahkûmlar ‘hobi odası’ denilen el işleri yapabilecekleri odada bir araya gelebilecek. Çok sayıda kamera var. Avukatlarla açık görüşme, aileleri ile cam bölüm arısında konuşmak için odalar var. Her koğuşun önünde havalandırma bölümü var.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24