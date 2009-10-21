Öcalan'a 'hobi odası'

İmralı Cezaevi’nde kalan Abdullah Öcalan’ın yanına getirilecek mahkûmlar için yaptırılan yeni cezaevi tamamlandı.



Öcalan da yeni cezaevine taşınacak. Öcalan, cezaevinin “hobi odasında” günde en az 1 saat, haftada en fazla 10 saat diğer mahkûmlarla görüşebilecek. Diğer mahkûmların önümüzdeki günlerde nakledileceği öğrenildi. Çevresinde 6 metre boyundaki duvarların bulunduğu cezaevinin 5 milyon dolara tamamlandığı kaydedildi. Cezaevinde 7’şer metrekareden 9 bölüm var. Yetkililer, şu bilgileri verdi: “Mahkûmlar ‘hobi odası’ denilen el işleri yapabilecekleri odada bir araya gelebilecek. Çok sayıda kamera var. Avukatlarla açık görüşme, aileleri ile cam bölüm arısında konuşmak için odalar var. Her koğuşun önünde havalandırma bölümü var.”

