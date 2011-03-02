Öcalan'a ‘Ev hapsi’ tartışması büyüyor

T24 - Öcalan’a “ev hapsi” isteği için CHP’li Soysal, “Barışı sağlamanın bütün koşulları konuşulmalı” Kılıçdaroğlu, “Uygulama sürmeli” dedi. Bakan Ergin, BDP’li Uras’ın ‘ev hapsi’ talebini reddetti.



Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK), Abdullah Öcalan için “Ev hapsi” talebi tartışma yarattı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, “Barışı sağlamanın bütün koşulları konuşulmalıdır, tartışılmalıdır” derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir yargılama süreci gerçekleşmiş ve kesinleşmişse uygulama sürmeli. Sayın Soysal bunu hangi gerekçeyle söyledi bilmiyorum” dedi.



BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın Öcalan’a “ev hapsi” talebini ilettiği Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise “Şu anki konjönktür buna müsait değil, toplum hazır değil” karşılığını verdi.

Diyarbakır’da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Abdullah Öcalan için, ’Ev hapsi’ talebini değerlendirirken, “Barışı sağlamanın bütün koşulları konuşulmalıdır, tartışılmalıdır” dedi.



Soysal, “KCK davasını yakinen takip ediyoruz. İnsan hakları ihlallerine dayalı ne varsa ona karşı duyarlılık içerisinde yaklaşıyoruz. Kürt sorununun çözümü için rapor çalışmamız var” diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nın dün sona erdirdiğini açıkladığı eylemsizlik kararını da değerlendiren Soysal, “Barış sağlansın, onun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Gerçekten burada artık silahlar susmalıdır. Buradaki ölen insanlar bizim yurttaşlarımızdır“ dedi.



Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) bir süre önce terörist Abdullah Öcalan için istediği ev hapsi istemiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Soysal, barışı sağlamanın bütün koşullarının konuşulması, tartışılması gerektiğini anlattı.



Soysal, “Hiç bir şeyi tartışmaktan kaçmamalıyız. Diyalogla, konuşarak her sorun çözülür. Ama önemli olan barışın kalıcı bir şekilde sağlanmasıdır. Artık bir tek kişinin bile burnunun kanamasına tahamülümüz yok” dedi.





‘Arazimi vereyim’



BDP 10 yılı aşkın süredir İmralı’da yatan Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için özgürlük kampanyası başlatmaya hazırlanırken, İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, geçen hafta görüştüğü Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den, Öcalan’ın ev hapsine alınmasını istedi.

Uras, Ergin’e, “Öcalan İmralı dışında bir mekana alınabilir. Bu zorunlu bir ikametgah olabilir, ev hapsi şeklinde olabilir” dedi. Uras, böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde, kendi arazisini tahsis edebileceğini söyledi. Ergin ise Uras’ın teklifine, “Şu an konjönktür buna müsait değil, sıcak bakmıyoruz, toplum hazır değil” yanıtını verdi ve teklifi reddetti.



Uras, “Bakana, ‘özel mekanda bir ev hapsi de zorunlu ikametgah gibi bir uygulama da pekala mümkün olabilir’ dedim. ‘Yapılacak mekanda bölgeye yönelik hassasiyet varsa, bölge dışında bir yer de olabilir’ teklifi getirdim” dedi. Uras, Öcalan için yapılacak özel mekan için arazisini bağışlaması teklifini ise örnek olarak öne sürdüğünü dile getirdi.





‘Nerede tıkandı açıklamalı’



Muhabirimiz Melis Şenerdem, Londra’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev hapsi ve ateşkes üzerine sözlerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, devlet makamlarıyla Abdullah Öcalan arasında yürütülen görüşmelerde yaşanan bir tıkanma olabileceğini, Başbakan’ın bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Eğer, PKK ‘ben elime yeniden silah alıyorum’ diyorsa, herhalde Başbakan’ın görüşmelerin hangi noktada tıkandığına ilişkin bir açıklama yapması lazım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP’li Çetin Soysal’ın Öcalan için “ev hapsi”nin tartışılabileceğine ilişkin sözleri için de “Eğer, bir yargılama süreci gerçekleşmiş ve bu kesinleşmişse, bununla ilgili uygulamanın sürdürülmesi gerekir. Sayın Soysal bunu hangi gerekçeyle söyledi, onu bilmiyorum” dedi.