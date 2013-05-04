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Öcalan'a 'eşle görüşme odası' yok

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ceza ve tutukevlerinde eşle görüşme yapmak için hazırlanan odalar hakkında bilgi verdi

04 Mayıs 2013 16:16

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İmralı Ceza İnfaz Kurumu’nda eş görüşme odası yaptırılmadığını bildirdi.

 
MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, “Cezaevlerinde bulunan mahkumların geceyi eşleriyle geçirmeleri için kaç oda yaptırılmış ya da yaptırılacaktır? Yüksek güvenlikli İmralı Cezaevi’nde de bu amaçla oda yaptırılacak mıdır?” diye sordu.
 
Gazeteport'ta yer alan ANKA'nın haberine göre, soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlüler için yeteri kadar eş görüşme odası yaptırıldığını söyledi.
 
Adalet Bakanı, bazı ceza infaz kurumlarındaki fiziki yapı nedeniyle, 12 konteynerin eş görüşme odası olarak kullanılmak üzere düzenlendiğini, bunlardan 4’ünün Van ilindeki depremden kalan konteyner olduğunu ifade etti.
 
Adalet Bakanı, İmralı Ceza İnfaz Kurumuna bu amaçla oda yaptırılmadığını da vurguladı. 

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