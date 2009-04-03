Öcalan'a doğum günü hazırlığı

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yarın (4 Nisan 2009) kutlanacak olan 60'ıncı doğum günü için, binlerce kişi Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne bağlı Onbirnisan Beldesi'ne gelmeye başladı.





Sabah erken saatlerden itibaren aralarında Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da bulunduğu binlerce kişi, Onbirnisan Beldesi girişinde bulunan açık araziye toplandı. Burada, daha önce kurulan çadırlarda dinlenen ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken PKK sempatizanları, alana yeni gelen diğer kişileri de Öcalan ve PKK sloganları ile karşıladı. Öcalan posterlerinin açan, Türkçe ve Kürtçe slogan atan grubun bulunduğu beldeye Diyarbakır'dan takviye asker ve polis getirildi.



Kürtçe müzik eşliğinde eğlenen kalabalığın üzerinden öğle saatlerinde Diyarbakır'dan gelen ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ata Kalkan'ın içinde bulunduğu helikopter alçak uçuş yaptı. Kalabalığın tepkisine neden olan helikopter daha sonra farklı bir yöne hareket etti. DTP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Kürtçe seslendiği kalabalık, geceyi çadırlarda geçirecek ve yarın sabah saatlerinde Öcalan'ın doğum yeri olan Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'ne hareket edecek. Geçmiş yıllarda köye girişlere izin verilmezken, bu kez DTP milletvekilleriyle bölgede bulunan belediye başkanlarının kalabalığa eşlik edeceği öğrenildi.



