Öcalan’a disiplin cezası kaldırılıyor mu?

Hazırlanan tasarıya göre cezaevlerinde, hükümlü ve avukatının duruşmada birlikte dinlenmesinin ardından disiplin cezası verilebilecek.





Türkiye, disiplin cezaları uygulanmasında yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Cezaevlerindeki disiplin cezalarının haksız yere verildiğini ileri süren bazı mahkûmlar İHAM’a (İnsan Hakları Avrupa Merkezi) müracaat etti. Tutuklular, müracaatlarında, disiplin kurullarında görev yapan kişilerin Adalet Bakanlığı’na bağlı kişiler olması dolayısıyla tarafsız ve bağımsız davranmadıklarını, verilen kararların bağımsız ve tarafsız yargılama sonucu verilmediğini vurguladılar.

Başvuruları değerlendiren İHAM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılama hakkını düzenleyen 6, özel hayat ve aile hayatının korunmasını düzenleyen 8 ve etkili başvuru hakkını öngören 13. maddeleri uyarınca Türkiye’yi mahkûm etti. Ayrıca tüm başvuruları Kasım 2008 tarihinde Türkiye’ye gönderip, hükümetin konuya ilişkin görüşlerini sordu.



Yeni bir tasarı hazırlandı



İHAM kararlarından sonra tazminat cezaları ödemek zorunluluğuyla karşı karşıya kalan hükümet, binlerce tazminat dosyasından mahkûm olmamak için İnfaz Hâkimliği Kanunu'nda değişiklik yapma yoluna giderek İnfaz ve Ceza Uygulamaları Hâkimliği Kanunu adı altında yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Görüşe sunulan tasarıda infaz hâkimliği ismi İnfaz ve Ceza Uygulamaları Hâkimi terimiyle değiştirildi. Tasarının 5. maddesi ile disiplin cezaları ve disiplin uygulamalarına bağlı olarak yapılan şikâyet ve itirazların, infaz ve ceza hâkimi tarafından duruşma yapılarak hükümlü ve avukatın dinlenmesi suretiyle verileceği kaydedildi.



Öcalan duruşmaya çıkacak mı?

Tasarının geçici bir maddesi ile de geçmişteki disiplin ceza ve uygulamaları düzenlendi. Buna göre yapılan düzenleme tasarıda şu şekilde yer aldı:

“Geçmiş disiplin cezalarına karşı bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde yapılan itiraz başvuruları üzerine 5. maddedeki gibi infaz hâkimliğince duruşma yapılarak hükümlü ve avukatı dinlenerek yeniden karar verilecek.” Bu durum daha önce verilen disiplin cezalarını kapsayacak.

Tasarının yasalaşması durumunda bundan İmralı’da tutuklu Abdullah Öcalan da yararlanacak. Böylece Öcalan'a verilen tüm disiplin cezaları yeniden görülecek, Öcalan yeni düzenleme gereği duruşmaya çıkacak.



Ancak yeni düzenleme ile birlikte hukukçular arasında yeni bir tartışma başladı. Geçmişte verilen disiplin cezaları uygulamalarına dikkat çeken hukukçular, yeni tasarının yürürlüğe girmesi halinde dahi geçmişte verilen kararlar dolayısıyla mağduriyetler oluştuğunu, görüş yasağı, mektup ve gazete yasağının bu mağduriyetler arasında yer aldığını belirterek yeni yargılamanın bir hükmünün kalmayacağını dile getiriyorlar. Hukukçular, yeni tasarının yeterince açık hükümler öngörmediğini belirtiyor.