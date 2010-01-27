Öcalan'a Avrupa'dan ziyaretçi var

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nden 6 kişilik heyet, dün öğle saaterinde askeri bir helikopterle İmralı'ya gitti.



Toplam 8 saat Abdullah Öcalan'ın kaldığı yeni cezaevini yerinde inceleyen heyet, Öcalan ve diğer 5 mahkumla görüştü.



İncelemelerin ardından yine askeri helikopterle Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı'na giden yetkililerin, yapacakları bazı görüşmeşlerin ardından bugün Türkiye'den ayrılacakları belirtildi.



En son 2 yıl önce yine İmralı'da yapılan incelemelerde, yalnızlık dışında tüm koşullar uygun bulunmuştu.



Abdullah Öcalan, 4 milyon TL harcanarak yapılan yeni cezaevinden şikayet etmiş, koşulların daha kötü olduğu iddia etmiş ve bu nedenle bazı illerde gösteriler düzenlenmişti.



Heyetin vereceği raporun, Avrupa'nın konuyla ilgili tavrını ve Güneydoğu'daki gösterilerin geleceğini belirleyeceği belirtiliyor.





