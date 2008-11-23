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Öcalan’a arkadaş mahkemelik

Şehit Aileleri Derneği, Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi’ne, 5-6 mahkûmun "komşu" gönderilmesi kararını yargıya taşıyacak.

23 Kasım 2008 02:00

Dernek Başkanı Mehmet Güner, Öcalan’ın bulunduğu İmralı Cezaevi’nin şu andaki özel statüsünden çıkarılarak, "F Tipi Cezaevi"ne dönüştürülmesi ve yanına 5-6 mahkûm gönderilmesi halinde, bu işlemlerin iptali için idari yargıya başvuracaklarını açıkladı. Güner, şunları söyledi: "Buna sıcak bakmıyor ve vazgeçilmesini istiyoruz. Adada cezasını çekmesini bile kabullenmiyoruz. 12 ay ada tatili yapıyor. Dağda bir hücre evinde cezalandırılmasını istiyoruz. İmralı’daki varlığını daha kökleştirmek amacıyla yeni bir cezaevi yapılmasını hazmedemiyoruz. Sinirlerimiz boşaldı, dilimiz dolandı. Sözün bittiği yerdeyiz. Ben de bir şehit çocuğuyum. Şehidimizi musalla taşına koyup uğurlarken gelenler sonra kayboluyor. Şehit aileleri kaderleriyle başbaşa kalıyor." 

AB ve PKK’ya taviz

Öcalan’ı, idama mahkûm eden heyette yer alan Ankara DGM eski Savcısı Talat Şalk ise "komşu" girişimini, "AB ve PKK’ya taviz" olarak niteledi. Şalk, şunları söyledi: "Bu yanlış bir gidiştir. Türkiye’ye yazık ediyorlar. Ben kendi güvenliği açısından da bunu sakıncalı görüyorum. Türkiye, devlet olmanın gereği olarak diğer cezaevlerinde olmasının sakıncaları nedeniyle İmralı’ya koydu. Eğer bu mutlaka yapılacaksa, yanına koyulacak mahkûmları çok dikkatli seçmeleri lazım."

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