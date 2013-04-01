4. heyet, Öcalan'ın doğum gününden sonra adaya gidecek

BDP ve DTK her yıl olduğu gibi bu yıl da Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'ı Öcalan'ın memleketi olan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde düzenleyecekleri etkinliklerle kutlayacak.

'Öcalan'a özgürlük' sloganı altında yapılacak olan etkinlikler için Diyarbakır'dan BDP'li milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer 3 Nisan günü Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne hareket edecek. İlçede yapılacak olan yürüyüşten sonra BDP'lilerden oluşan temsili bir heyet, Öcalan'ın doğduğu Ömerli (Amara) Köyü'nü ziyaret edecek. BDP'nin etkinliği kapsamında değişik il ve ilçelerden gelen partililer için ilçe merkezinde çadırlar kurulucak ve sanatçılar konserler verecek.

'İmralı ziyareti 4 Nisan'dan sonra'

DHA muhabiri Ferit Aslan'ın haberine göre, çözüm süreci kapsamında BDP'lilerden oluşan 4'üncü bir heyetin daha İmralı Adası'na gidip Abdullah Öcalan ile görüşmesi beklenirken, bu ziyaretin 4 Nisan'dan sonra gerçekleşebileceği belirtildi.

Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'de düzenlenen etkinliğe BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ve çok sayıda milletvekili ile belediye başkanının da katılacağı belirtildi. BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, 4 Nisan etkinlikleri için şimdiden bazı milletvekillerinin Halfeti'ye giderek hazırlıklara başladıklarını söyledi.