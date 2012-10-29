Adalet Bakanlığı: Öcalan ziyaret edilebilir, engel yok

KCK ve PKK’lı mahkûmların başlattığı açlık grevleri 48. güne girerken, eylemlerin son bulması için gözlerin çevrildiği İmralı için dün Adalet Bakanlığı’ndan önemli bir adım geldi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Abdullah Öcalan’ın daha önce isimlerini bildirdiği üç akrabasının başvuruları halinde görüşmenin gerçekleşebileceğini ve İmralı’ya ulaşım konusunda da herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirttiler.

Taraf gazetesinin haberine göre; 12 eylülde açlık grevine başlayan mahkûmlar “anadilde eğitim ve savunma hakkının tanınmaması” ve “Öcalan’a uygulanan tecridin sona ermemesi” durumunda eylemlerini ölüm orucuna çevireceklerini açıklamışlardı. Bakanlık, İmralı’da bulunan ve 27 Temmuz 2011’den beri sadece bir kez kardeşi Mehmet Öcalan’la görüşen Öcalan’ın ailesiyle görüşmesinde herhangi bir sorun olmadığını Taraf aracılığıyla açıkladı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, mahkûmlara uygulanan hükümlerin aynısının Öcalan’a uygulandığı kaydetti. Öcalan’ın kendisini sürekli ziyaret edebilecek ailesinden üç ismi bakanlığa daha önce verdiğini aktaran yetkililer, bu üç kişinin Öcalan’ı istedikleri zaman ziyaret edebileceğine dikkat çekti.



Ulaşımda sıkıntı yok



Öcalan ile görüşmek isteyen diğer isimlerin ise diğer mahkûmlarda olduğu gibi Bakanlığa başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan yetkililer, bu şekilde herhangi bir başvuru bulunmadığını bir kez daha ifade etti.

Başvuru halinde bunun değerlendirileceğini belirten yetkililer, Öcalan’a karşı bir tecrit veya diğer mahkûmlardan ayrı bir uygulamanın bulunmadığını savundu. Bakanlık, Öcalan’ın tutulduğu İmralı’ya ulaşım konusunda da şuan için herhangi bir sıkıntının bulunmadığının altını çizdi.