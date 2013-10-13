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Öcalan yürüyüşüne izin çıkmadı

Viranşehir’de de Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünü protesto etmek isteyen grup, BDP ilçe binası önünde toplandı. Yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis, barikat kurarak engel oldu

13 Ekim 2013 02:36

Şanlıurfa ve Viranşehir İlçesi'nde, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 15'inci yıldönümü nedeniyle protesto yürüyüşü yapmak isteyen BDP üyelerine polis tarafından izin verilmedi.

Şanlıurfa’da BDP üyesi 30 kişilik grup, akşam saatlerinde Eyyübiye semtinde bulunan BDP binası önünde toplandı. Öcalan’ın Suriye ’den çıkarılışının yıldönümünü protesto için meşale eşliğinde yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine grup adına gazetecilere açıklama yapan Hikmet Yaygın, Öcalan’ın özgürlüğünü isteyerek, polisin yürüyüşe izin vermemesini eleştirdi.

 

Viranşehir'de yürüyüşe barikatlı engel

 

Viranşehir’de de Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünü protesto etmek isteyen grup, Kışla Mahallesi’nde bulunan BDP ilçe binası önünde toplandı. Pankartlar eşliğinde yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis, barikat kurarak engel oldu. Bir süre yürüyüş için polise direnen grup, olaysız şekilde dağıldı.

 

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