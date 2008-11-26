Öcalan yeniden yargılanabilir

Yeni kanun tasarısına göre, disiplin cezası alan mahkûmların itirazları halinde yeniden duruşma yapılacak. Böylece, iki kez hücre hapsi cezası alan terörist Öcalan’a da yeniden hâkim karşısına çıkma şansı doğacak.



Adalet Bakanlığı’nın hapis cezalarının infazı ile ilgili hazırladığı kanun tasarısı yasalaşırsa, disiplin cezası alan mahkumların itirazları için de duruşma yapılacağından, geçmişte iki kez hücre hapsi cezası alan terörist Abdullah Öcalan, Türkiye’ye getirildiği 1999’dan sonra ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Tasarıya göre yerel mahkemeler, tutuklu kaldıkları sürenin almaları muhtemel cezayı karşılaması halinde, sanıkları tahliye edebilecek. Dosyalar Yargıtay’da olsa dahi bu mahkumlara tahliye yolu açılacak. Böylece bu durumdaki yaklaşık 400 tutuklu özgürlüğüne kavuşacak. Tasarıyla mahkemelere, tutuklama yerine ev hapsi tedbiri uygulama yetkisi de tanınıyor.



Tasarıda yer alan düzenlemeler özetle şöyle:



- Tasarıya göre, disiplin cezalarına yönelik itirazlar mahkum ve avukatının katılacağı duruşmada değerlendirilecek. Tasarı yürürlüğe girerse, geçmişte disiplin cezası alanların itirazları için de duruşma yapılacak.



- Mahkemeler, tutuklama tedbiri yerine ev hapsi kararları verebilecek. 3 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren soruşturmalarda, adli kontrol altına alınacak şüphelilere “evinden çıkmama” yaptırımı uygulanacak. Şüpheli mahkûm olursa, konutunda geçireceği süre cezaevinde geçireceği süreden düşülecek.



- 1 yıldan az hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler, gönüllü olmaları halinde cezalarını kamuya yararlı işte çalışarak çekebiliyordu. Tasarıya göre gönüllülük şartı kalkacak.



- İnfaz hesaplarını uzman hakimler yapacak. Abdi İpekçi suikastı hükümlüsü Mehmet Ali Ağca gibi isimlerin yanlış infaz hesabı sonucu tahliye edilmeleri gibi olaylar da yaşanmayacak.

