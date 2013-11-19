Abdullah Öcalan: Devlet heyetine üç şart sundum; sürece yasal çerçeve gerekiyor

Abdullah Öcalan, kendisini İmralı Cezaevi'nde ziyaret eden kardeşi Mehmet Öcalan'a çözüm süreci için kendisiyle görüşen devlet heyetine 3 şart aktardığını söyledi. Öcalan, "Sürecin altyapısı yasal çerçevede hazırlanması gerekir. Sürecin anlamı bu zemin yaratılırsa daha fazla anlamlı kılınır. Geçtiğimiz günlerde devlet heyeti buraya geldi. Müzakerelerle ilgili 3 şartı onlara aktardım. Onları bekliyorum" ifadesini kullandı.

Öcalan, Türkiye'deki PKK üyelerinin Kandil'e gitmesi süreci hakkında da "Biz o dönem devlete yasal zemini hazırla gerilla çıkar dedik. Erken bir tarihte de çıkabilirdi. 2 ayda da çıkabilirdi. Ama devlet ve hükümet bunu yapmadı" dedi ve yasal zemin oluşturulmadığı için "geri çekilmenin ancak bu kadar olacağını" söyledi. Öcalan, "Eğer devlet yasal çerçeveyi hazırlasaydı gerektiği zaman otobüslerle dahi gerilla çekilirdi" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın görüşmede sürecin bir yıllık gidişatı, yerel seçimler ve Rojava'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

'Gerilla otobüslerle dahi çekilebilirdi'

Mehmet Öcalan'ın aktarımına göre, Öcalan şöyle konuştu:

"Türkiye'deki basın-yayın organları ve hükümet gerillanın çekilmesinin durdurulması noktasında 'Neden gerillayı durdurdunuz?' dedi. Bu hassas bir konudur. Biz o dönem devlete yasal zemini hazırla gerilla çıkar dedik. Erken bir tarihte de çıkabilirdi. 2 ayda da çıkabilirdi. Ama devlet ve hükümet bunu yapmadı. Yapmadığı için de ancak bu kadarı olabilir. Yasal çerçevede bir şey hazırlanmadı. Devlet bunu hazırlasaydı gerektiği zaman otobüslerle dahi gerilla çekilirdi. Rahatlıkla çekilebilirdi. Ama bu yasal zemin hazırlanmadı. Bu yüzden de süreç bu şekilde devam ediyor."

Öcalan görüşmede sürecin yasal zemine oturtulması gerektiğine de vurgu yaptı ve geçen günlerde kendisi ile görüşen devlet heyetine müzakerelerle ilgili 3 başlık altında görüşlerini sunduğunu belirtti.

'Müzakerelerle ilgili 3 şartı devlet heyetine aktardım'

Öcalan, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin altyapısı yasal çerçevede hazırlanması gerekir. Sürecin anlamı bu zemin yaratılırsa daha fazla anlamlı kılınır. Geçtiğimiz günlerde devlet heyeti buraya geldi. Müzakerelerle ilgili 3 şartı onlara aktardım. Onları bekliyorum. Belki yakın bir zaman içerisinde heyet geri gelebilir. Bekliyoruz. Müzakereler başlayacaksa sürece her yönüyle hazırız. Bizden yana bir sorun yok. Sonuçta biz bir tarafız. Tek tarafla Kürt sorunu gibi bir sorun çözülmez. Devlet ve hükümet buna katkı yaparsa belki bir yere gidebilir. Süreç çok fazla hassas bir noktadadır. Çok fazla umutlu da umutsuz da değilim. Yakın dönemde heyetin getireceği cevap süreci netleştirebilir.”

'Barzani' yorumu daha sonra aktarılacak

Mehmet Öcalan, görüşmede Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulunduğunu söyledi.

Ancak Öcalan’ın bu konuda açıklama yapmak istemediğini belirten kardeş Öcalan, "Barzani ziyaretine ilişkin değerlendirme yaptı. Ama şu aşamada açıklamayı doğru bulmuyorum. Neyin ne olacağını nereye gideceğini aktardı. Şu aşamada aktarmayı uygun bulmuyorum" sözlerini aktardı.

