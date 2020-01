Öcalan ve Gülen Time'ın en etkili 100 kişisi listesinde

Time dergisinin her yıl açıkladığı 'en etkili 100 isim' listesine Türkiye'den Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan girdi.

Time dergisinin her yıl açıkladığı ‘yılın en etkili 100 ismi’ listesine bu yıl Türkiye’den Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan girdi. Öcalan ve Gülen, bu yıl beş kategoriye ayrılan listede “Liderler” kısmında yer alıyor.

Öcalan ve Gülen’in tanıtım metinlerini yazan isimler de ilginç.

Öcalan’ın profili İrlanda Kurtuluş Ordusu’nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein’in lideri Gerry Adams’a ait.

Gülen’in profilini ise Türkiye konusundaki “Crescent and Star: Between Two Worlds” kitabının yazarı Stephen Kinzer.

Fethullah Gülen'i dünyanın en etkili din adamları arasında gösteren Time dergisi, Gülen taraftarlarının 140 ülkede okulları bulunduğunu yazdı.

Fethullah Gülen dünyanın en etkili dini liderlerinden biri. Pennsylvania'da yaşadığı gözlerden uzak hayatından yaydığı tolerans mesajları, O'na tüm dünya çapında birçok hayran kazandırdı.



Gülen'in müritleri tarafından kurulan okullar 140 farklı ülkede bulunuyor. Doktorlar hiçbir ücret almadan O'nun isteklerini yerine getirip zor durumda olan ülkelerde görev yapıyor.



Gülen, aynı zamanda esrarengiz bir kişilik. Kurduğu okullardan mezun olup, hükümet, yargı ve polis teşkilatı gibi kurumlarda yer edinmiş birçok müridi sayesinde Türkiye'deki etkisi çok büyük. Bu O'nu, karanlık bir kuklacı gibi gösteriyor ve Türkiye'de seveni olduğu kadar, bir o kadar da O'nu hor gören insan var.

Ama Müslüman dünyasında ılımlaşmanın en etkili savunucusu olarak, Gülen çok önemlli bir kampanya için savaşıyor.

Öcalan'ı tanıtan yazı Gerry Adams'tan

Time'ın listesinde Öcalan'ı tanıtan metin ise Kuzey İrlanda'da İngiltere ile barış masasına oturan Sinn Fein lideri Gerry Adams kaleme aldı.

Kürt lider, 65



İrlanda'da imzalanan Belfast Barış Anlaşması bu ay 15. yaşına giriyor. Neredeyse aynı süre boyunca da, PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan Türkiye'de hapiste bulunuyor.



Buna rağmen, barışın bir sesi oldu ve hayatının çoğunda O'na karşı savaşmış kişilere karşı arkadaşlık eli uzatmayı isteyen bir lider.



Düşmanları, uzun zamandır devam eden farklılıkların alternatif yollardan çözülebileceğine dair ikna etmek sabır ister. Dialoğa girmeyi gerektirir. Ama daha da önemlisi, liderlik ister.



Öcalan bu liderliği gösterdi. Hapiste olmasına rağmen, barışa giden bir yol haritası çizdi. Bu da Kürtlere demokrasi, özgürlük ve tolerans sağlayan bir harita. Öcalan, bu zamanın ''silahları susturup, fikirler ve siyasetin konuşması gereken'' bir zaman olarak nitelendiriyor. Öcalan Kürtler'in meselelerini yeni bir seviyeye taşıyacak ''yeni bir başlangıç'' istiyor. Müzakereler yoluyla sağlanmış, eşit, özgür ve demokratik olarak ''tüm insanlar ve kültürler'' için siyasi bir seviye istiyor.



Öcalan'ı liderliği, vizyonu ve Türk hükümetine karşı O'nu serbest bırakmaları için yaptığı teşvik için tebrik ediyorum.

Listede Kuzey Kore lideri de var

Time dergisinin "2013'ün en etkili 100 ismi" listesine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Papa Francis ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de girmeyi başardı.