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'Öcalan televizyonu kendi parasıyla aldı'

Sadullah Ergin, “Uyumlu davranışları nedeniyle kendisine televizyon verilmiştir. 12 ulusal televizyon kanalını izlemesine izin verilmiştir. Televizyon, kendi parasıyla alınmıştır” dedi

22 Mayıs 2013 11:21

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Abdullah Öcalan'ın kendi parasıyla televizyon aldığını söyeldi. Ergin'e ayrıca, Bülent Arınç'a suikast soruşturmasında gelinen aşama soruldu.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MHP’li Alim Işık’ın soru önergesini yanıtladı.

Ergin, İmralı’da kalan Abdullah Öcalan’ın televizyonunu kendisinin aldığını açıkladı.

Ergin, “Uyumlu davranışları nedeniyle kendisine televizyon verilmiştir. 12 ulusal televizyon kanalını izlemesine izin verilmiştir. Televizyon, kendi parasıyla alınmıştır” dedi.

Öte yandan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, başka bir önergeyle Ergin’e, Bülent Arınç’a suikast soruşturmasına yönelik sorular sordu.

19 Aralık 2009 yılında bir ihbar mektubu ile Başbakan Yardımcı Arınç’a suikast yapılacağının ileri sürüldüğünü belirten Akar şunları kaydetti:

“İhbara ilişkin iki subay gözaltına alındı. Sorgulamaları sonucunda savcılık tarafından 2 muvazzaf subay serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında TSK-Özel Harp Dairesi kozmik odalarında 26 gün aramalar yapılmış, buradan alınan belgeler Ankara Adliyesine götürüldü. 36 ay önce başlanan ve 4’üncü yılına giren süreçte soruşturma hangi aşamaya gelmiştir? Açılmış herhangi bir dava veya

takipsizlik karan var mıdır? Genelkurmay’ın Kozmik odalarından alınan belgeler şu an nerededir?”


'Gizlilik karar var'


Adalet Bakanı Ergin, CHP’li Akar’ın önergesini şöyle yanıtladı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’yla yapılan yazışmaya verilen cevapta; önergeye konu olayla ilgili olarak, Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen soruşturmada, 9 şüphelinin ifadesinin alındığı aktarılmıştır. Üç kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından serbest bırakıldığı, dosyasının hâlen derdest olduğu gizlilik kararı bulunması nedeniyle bilgi verilemeyeceği bildirilmiştir.”

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