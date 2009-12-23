Öcalan televizyon istiyor

İmralı’da kaldığı koğuşu yenilenen, duvarları da ithal duvar kâğıdı kaplanan Abdullah Öcalan, şimdi de televizyon istiyor.



Ancak, Öcalan’a verilmesi beklenen televizyon, hücre cezası gerekçe gösterilerek verilmiyor. Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, 15 gün önce cezaevi yönetiminin, televizyon alınması için müvekkillerinin hesabına para yatırılmasını istediğini, ancak geçen hafta yaptıkları görüşmede hücre cezası nedeniyle söz konusu televizyonun verilmeyeceğinin söylendiğini aktardı.



Bilmez, “Bu kısıtlama kararının kaldırılması için bir yılın dolması gerekiyor” dedi.

