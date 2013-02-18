Öcalan: Sürecin ilerlemesi için ikinci görüşmede eş başkanlar olmalı

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen kardeşi Mehmet Öcalan, sürecin ilerlemesi için ikinci görüşmede eş başkanların olması gerektiğini söyledi.

Sabah saatlerinde Gemlik Limanı'ndan İmralı Adası'na deniz yoluyla giden Mehmet Öcalan ve İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar Cumali Karsu'nun yakını Pervin Oduncu ile Şeyhmuz Poyraz'ın yakını Felek Cızlaşmak, yakınları ile yaptıkları görüşmenin ardından ilçeye dönüş yaptı.

Mehmet Öcalan, jandarma karakolu önünde bekleyen basın mensuplarına, kendilerinin aile görüş haklarını kullandıklarını söyledi.

Görüşmede, diğer konuların da gündeme geldiğini ifade eden Öcalan, "Yani bu süreç üzerinde şunu diyebiliriz: Sürecin ilerleyebilmesi için en kısa sürede, bir eş başkanlar ya da bir heyetin görüşmesi gereklidir. Yani kamuoyuna ya da Kandil gerekiyorsa Kandil'e bu mesajlar ısrarla gidilmez, eğer gidilirse insanlarla gidilir. Bir an önce, yani bir heyetin ya da bir eş başkanların gitmesi çok önemlidir ve gereklidir. Bunu söylemek istiyorum, fazla ayrıntıya girmek istemiyorum" diye konuştu.

Öcalan, bir gazetecinin "Bu hafta bir görüşme olacak mı?" sorusunu, "Bilemiyorum, onu devlet bilir, hükümet bilir, bu konuları bilemiyorum. Biz aile hakkımızı kullandık. Görüşümüzü yaptık, artık onu da devlet bilir" diye yanıtladı.

"Size bir mesaj iletti mi? İkinci görüşmeler için kendisi ne düşünüyor" sorusuna ise Öcalan, "Eğer süreç olacaksa görüşün olması gerekiyor. Yani bazı mesajlar, bazı yerlere gideceklerse bu, kuşlarla gidilmez, insanlarla gidilir" yanıtını verdi.

Eş başkanlar

Öcalan, bir gazetecinin "Görüşmek istediği kişilerin ismini verdi mi?" sorusuna karşılık, "Yani eş başkanlarla gidilirse bu süreçte daha demokratik bir şekilde tartışılır ve konuşulur. Herkes bununla tatmin olabilir yani. Belki bir heyet de gitmez bundan sonra. Ama eş başkanlarla gidilmesi topluma göre daha önemlidir, daha gerekiyor" dedi.

"Bir takvim var mı?" sorusu üzerine Öcalan, "Takvimi bilemiyorum, görüşmelere bağlı bir şeydir. Herkesin sürece katkı koyması lazım, mazerete gerek yok, iş yapmaya gerek var" diye konuştu.

Mehmet Öcalan ve beraberindekiler, daha sonra kendilerini bekleyen otomobille Gemlik'ten ayrıldı.

Son olarak 14 Ocak 2013'te adaya giderek ağabeyi ile görüşen Mehmet Öcalan, dönüşte, "Görüşmede başka herhangi bir şey gündeme geldi mi" sorusuna "İleri ki aşamada eğer eş başkanlar gelirse o zaman açıklayabilirim" karşılığını vermişti.

"Hangi konuyla ilgili" sorusu üzerine Öcalan, "Bu süreçle ilgili... Süreç..." ifadesini kullanmıştı.