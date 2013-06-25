Öcalan: Sürecin ikinci aşaması başlamıştır, engellere rağmen süreçte kararlıyım

Abdullah Öcalan, dün görüştüğü BDP heyeti aracılığıyla, “İkinci aşamanın tartışmaları bundan sonra başlamıştır ve artık bu tartışmalara herkesin katkıda bulunması gerekir” dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın dün gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretiyle ilgili beklenen açıklama geldi.

Ada dönüşünde basın toplantısı yapılmamış ve bugün için yazılı bir açıklama yapılacağı duyurulmuştu; o açıklama sabahın erken saatlerinde geldi.

Abdullah Öcalan’ın BDP heyeti aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu mesajda, devam eden çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildiği ve önerilerin devlete sunulduğu kaydedildi.

Mesaj şöyle:

“Öncelikle herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bizim açımızdan içinde bulunduğumuz süreç devam ediyor.

Şu anda ikinci aşamaya geçmiş bulunuyoruz. İkinci aşamanın nasıl işleyeceğine dair önerilerimizi yazılı olarak devlete sunmuş bulunmaktayım.

Ben şahsen sürecin her aşamasının şeffaf bir şekilde yürütülmesi taraftarıyım. Umarım devlet de ikinci aşamaya dair bu önerilerimizi doğru değerlendirip, doğru sonuçlara varır.

Bu mesele 100 yıllık bir meseledir. Meselenin tarihi olguları ve maddi olgulara dayanan gerekçeleri vardır. Herkesin bu ciddiyetle yaklaşması gerekir.

Bizim sunduğumuz öneriler Türkiye halklarının belki de yüzde 90’nının ortak çıkarını temsil eden bir çalışmanın sonucudur.

Bazı güçlerin engellemelerine rağmen ben süreci ilerletmekte kararlıyım, başarılı olacağımıza da inanıyorum.

Olanaklarım olursa her hafta kamuoyuna bilgilendirme yapmak isterim.

İkinci aşamanın tartışmaları artık başlamıştır. Demokrasiden, çözümden ve barıştan yana olan herkesin bu tartışmalara katkı yapmasını diliyor, bu çerçevede herkese bir kez daha selam ve saygılarımı sunuyorum.”

İmralı'yla Sırrı Süreyya Önder krizi

Abdullah Öcalan ile BDP heyeti arasında İmralı'da 2 gün önce yapılması beklenen görüşmenin ertelenmesinin arka planı ortaya çıktı.

İmralı'da tutuklu bulunan Öcalan ile BDP heyetinin görüşmesi için yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı'nın heyete yönelik BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vetosu damgasını vurdu.

Heyette sadece BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın olacağı bildirilmesi üzerine, Demirtaş'ın görüşmeye gitmeme kararı aldığı öğrenildi.

Demirtaş'ın Adalet Bakanlığı yetkililerine, "Bizim İmralı'da yapacağımız görüşmede kimin yer alacağına Bakanlığın karar vermesini kabul etmiyoruz" diyerek, görüşmeye gitmeme kararı aldı. Bunun üzerine devlet yetkililerinin 23 Haziran'da İmralı'ya giderek, Öcalan ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Öcalan'ın devlet yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından, heyetin İmralı'ya gelmesini istemesi üzerine BDP heyeti bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.