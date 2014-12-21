Öcalan: Sorunların çözümü yönünde tarihi adımlar atabilme arifesindeyiz

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle, "Öcalan, 'Hükümetle, devlet heyetleri ile sürdürülen görüşmelerle bugün belki de 200 yıldır bu topraklarda çok acılar yaşatan Kürt sorununun ve diğer bütün sorunların çözümü yönünde tarihi adımlar atabilmenin arifesindeyiz' diyor" dedi.

Dicle, Demokratik İslam Kongresi'nce Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve İslam" konulu panelde yaptığı konuşmada, çok kritik bir süreçten geçtiklerini, bu nedenle panelin çok önemli olduğunu söyledi.

"Özellikle 17 Aralık'ta görüştüğümüz Sayın Öcalan'ın selamlarını iletiyorum. Bizim bu sorumluluğumuz olduğunuzu biliyorsunuz. Çok önemli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle hükümet yetkileri ile ve sonradan onların uygun görmesiyle 17 Aralık'ta gizli, kamuoyunun bilmediği gidip geldiğimiz görüşmeleri ancak hükümetle ve KCK yetkilileri ile teyit ve istişarelerden sonra kamuoyunu ve tüm basının bilgilerine sunabilecek durumdayız" diyen Dicle, hassas bir konu olduğu için herkesin kendilerini anlayışla karşılayacağını umduğunu kaydetti.

Dicle, şöyle devam etti:

"Gerek Sayın Öcalan gerek KCK birimleri gerekse DTK olarak aslında şeffaflıktan yanayız, yani orada ne konuşulduğunu ne kararlar alındığını sizlere sunmaktan yanıyız. Ancak gelin görün ki bir de bunun ikinci bir tarafı var. Hükümet tarafı biraz daha olgunlaşıncaya kadar bu konularda hassas olmamızı istedikleri için biz de o hassasiyetlere dikkat etmek zorundayız. Ancak size şu müjdeyi verebilirim, Sayın Öcalan'ın deyimidir; '5-6 senedir burada sürdürdüğümüz diyaloğu bugün bir müzakere taslağı üzerinde anlaşmaya kadar ulaştırabilmiş durumdayız. Hükümetle, devlet heyetleri ile sürdürülen görüşmelerle bugün belki de 200 yıldır bu topraklarda çok acılar yaşatan Kürt sorununun ve diğer bütün sorunların çözümü yönünde tarihi adımlar atabilmenin arifesindeyiz' diyor."

Gelinen sürecin önemli bir aşama olduğunu anlatan Dicle, süreçte akli selimin galip gelmesini, müzakere yoluyla varılacak bir barışın tüm Ortadoğu'da İslam alemine, tüm halklara ve inanışlara barış getirmesini umduğunu kaydetti.

Dicle, gelinen sürecin Kürt halkı olarak kıymetini bildiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Taslağı incelemiş bir kardeşiniz olarak sayın Öcalan'ın oradaki konumu Türkiye'deki bütün demokratik sorunlarını, mağdurların, ezilmişlerin sözcülüğünü üstlenen bir konumdadır. Sadece orada yürütülecek müzakerenin Kürt halkının yıllardır dile getirdiği talepleri öne çıkaran bir müzakere süreci olmayacak, Türkiye'nin bütün sorunlarını, Türkiye'de yaşayan bütün halk ve inançların sorunlarına el atan ve orada çözüme varmayı hedefleyen bir pozisyonda olacağını belirtmiştir. Müzakere edilen konu bir demokrasi programıdır. Türkiye'nin nasıl demokratikleşeceği, iç barışının nasıl sağlanacağı, var olan ve bundan sonra da var olacak sorunların şiddete başvurulmadan barışçı ve siyasi yollarla nasıl çözülebileceğinin altyapısını oluşturmaya, yasal ve anayasal güvencelerini hazırlamaya dönük bir süreçtir."

Sürecin barışla noktalanmasını istediklerini dile getiren Dicle, "Umarız ve Allah'tan niyaz ederiz ki bu süreç başarıyla noktalanır ve inşallah bu da yüz akıyla önümüzdeki günlerde hepinizin önüne gelen bir müjde olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Panelde daha sonra Risale-i Nur Derneği Başkanı Muhammed Salar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay, Hazro Belediye Başkanı Güler Özavcı Doğu ve yazar İhsan Eliaçık konuşma yaptı.