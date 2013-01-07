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Öcalan: Seviyeli ve düzeyli müzakere olsun, pozitif katkı sunmaya hazırım

BDP yarın yapılacak toplantı öncesinde geniş bir katılımla, İmralı görüşmesi hakkında kapalı toplantıyla bilgilendirme yaptı

07 Ocak 2013 18:59

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata, Abdullah Öcalan’ın kendilerine "Seviyeli ve düzeyli bir müzakere olsun. Pozitif katkı sunmaya hazırım" dediğini açıkladı. Türk ve Ata, Öcalan’ın, sürecin baltalanmasına kimsenin hakkı olmadığına vurgu yaptığını belirtti.

BDP yarın yapılacak toplantı öncesinde geniş bir katılımla, İmralı görüşmesi hakkında kapalı toplantıyla bilgilendirme yaptı. 

Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata, İmralı görüşmesinin bazı bölümlerini milletvekilleriyle paylaştı. Ancak, bazı bölümlerin gizli kalma gerektiğine dikkat çekildi.    

İmralı ile görüşenler, Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Öcalan’ın Türkiye’deki demokratikleşmenin Ortadoğu’daki gelişmelerden ayrı tutulamayacağını söylediği de belirtildi.

 İmralı görüşmesinin devlet tarafından kayıt altına alındığı da ortaya çıktı.

 

BDP bundan sonra ne yapacak?

 

Toplantıda bundan sonra izlenecek yolla ilgili değerlendirmeler yapıldı.  BDP, ‘barışı’ her aşamada ön planda tutacak. Müzakerelerin, geniş bir tabana yayılması, yani hükümet ve siyaset içinde hapsedilmemesi için DTK gibi ve STK’larla toplantılar yapılacak.

5 saate yakın toplantının ardından açıklama yapan Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, silahların susması için demokratik süreç içerisinde görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başkanlığında bir grup milletvekiliyle TBMM'nin çalışmalarıyla ilgili haftalık olağan yapılan toplantının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, silahların susması için demokratik süreç içerisinde görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

''Öcalan'ın talepleri devleti zorlayacak talepler değil'' ifadesini kullanan Türk, ''Süreçten umutluyuz'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesi üslup konusunda anımsatan Türk, ''Ancak o da üslubuna dikkat etmeli'' diye konuştu.

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