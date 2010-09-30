Öcalan: Sen yaşlanmışsın bense hâlâ genç duruyorum

T24 - Beş yıl aradan sonra müvekkili Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda bir saat yüz yüze görüşen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Aysel Tuğluk görüşmeye ilişkin izlenimlerini Taraf'tan Burhan Ekinci'ye anlattı. İmralı'ya gittiklerinden Öcalan'ın haberdar edildiğini hatırlatan Tuğluk, "Adadaki diğer hükümlüler televizyondan izlemşiler. Kendisine anlatmışlar. Görüşmeye ilginin çok olduğunu aktarmışlar" dedi.





'Dinamik ve genç görünüyordu'



Tuğluk, yıllar sonra gördüğü Öcalan'a ilişkin izlenimlerini ise şu sözlerle anlattı: "Üzerinde uzun kollu bir tişört vardı. Görüşmeye geldiğinde merhabalaştık. O esnada bayanlara söylenmeyecek bir şeyi söyledi. Bana 'sen ihtiyarlanmışsın, bense hâlâ genç duruyorum" dedi. Kendisini gençleşmiş, çok dinamik ve aktif gördüm. Kendine güveni oldukça fazlaydı, heyecanlıydı. Sağlığı iyi görünüyordu. Sağlıklı görünüyordu" diye konuştu.





'Zamanla yarışırcasına konuşuyordu'



Öcalan'ın görüşme boyunca durmadan saatine baktığını söyleyen Tuğluk, "Konuşulacak konular çoktu ama zamanımız kısıtlıydı.Adeta zamanla yarışırcasına hızlı konuşuyordu" dedi. Öcalan'a son zamanlarda daha çok gazetenin verildiğini hatırlatan Tuğluk, "Televizyon izleyemiyor. Adadaki beş hükümlü ile haftanın dört günü birer saat görüşme yapıyor. Onlar televizyondan izliyorlar. İzledikleri programları haberleri kendisine aktarıyorlar" dedi.



'Mektup yazmak istiyor ama...'



Öcalan'ın sabah ve öğleden sonra birer saat havalandırmaya çıktığını dile getiren Tuğluk, şöyle devam etti: "Bolca kitap okuyor, yazma çalışmaları var. Kendisine çok mektup geliyor. Mektup yazmak istiyor. Ancak yazamıyor, yasak. 'İzin verseler her gün mektup yazarım' diyor". Tuğluk, Öcalan'ın ailesi ve avukatları dışında seçeceği üç kişiyle görüşme hakkının da hala verilmediğini hatırlattı.





'Barış için direniyorum'



Öcalan'ın kendisini "çarmıha gerilmiş biri" olarak tanımladığını aktaran Tuğluk, şunları kaydetti: "En az bilgi sahibi olan biriyim. Buna rağmen bütün bu gelişmeleri görebiliyorum. Siz neden göremiyorsunuz?" diye eleştiride bulundu. Demokratik siyasetten bahsetti. Karamsarlığına ilişkin birtakım şeyleri ifadeğ ettiyse de inançları konusunda karamsar değildi. Mevcut pozisyonunda çok ısrarlıydı. Pozisyonunun çok doğru olduğuna inanıyor ve bu konuda ısrarlı. Kardeşlik ve barışı çok vurguladı. "Bunca yıldır hala ayaktaysam bu sorunu çözme ve barış için" dedi.





