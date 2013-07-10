'Öcalan sağlık raporuyla serbest kalacak'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, “Öcalan doktor raporu ile bırakılacak. Kardeşinin açıklamaları bunu gösteriyor” sözlerinin ardından IKYB’nin resmi internet sitesi Pukmedia’da aynı konuda bir haber yer aldı. Milliyet gazetesinden Namık Durukan’ın haberine göre, Türkiye’de son günlerde bazı hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık raporları ile cezaevlerinden çıktığı ve infazlarının ertelendiği belirtilerek, İmralı Adası’nda bulunan Abdullah Öcalan’ın da doktor raporları ile cezaevinden çıkacağı ileri sürüldü. PKK’nın bu amaçla yeniden Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını gündeme getirip çalışma başlattığı belirtilen haberde, KCK sözcülerinden Diyar Kamişlo’nun konu ile ilgili açıklamalarına da yer verildi.

‘Sağlığı tehlikede’

Diyar Kamişlo, Abdullah Öcalan’ın özgür kalmasının çözüm ve barış süreci için çok önemli olduğunu belirtti. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan’ın sağlığının tehlikede olduğunu belirterek, hükümeti acil önlem almaya çağırdı. Tuğluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesini engelleyici menfi bir süreç yaşandığı belirtildi. Tuğluk yaptığı açıklamada, “İmralı Cezaevi’nin insan haklarına aykırı yoğun tecrit koşulları ve adanın çürütücü iklim koşulları, yıllardır orada tutulan Öcalan’ı son derece rahatsız etmekte, ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olmaktadır” dedi.

Muayene talebi

Bu arada Kandil’e giderek Abdullah Öcalan’ın mektubunu KCK Yürütme Konseyi üyeleri ile paylaşan BDP heyeti, yanıt mektubunu alarak hükümete iletti. Haftaya gerçekleşmesi beklenen İmralı ziyaretinde BDP heyeti, KCK’nın mektubunu Öcalan’a verecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Öcalan’ı muayene etmek için İmralı’ya gitme talebinde bulundu.