Öcalan: PKK'yı tasfiye etmek istiyorlar

T24- PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, “Açılım hikaye, asıl amaçları PKK’nin tasfiyesidir” diyerek, Başbakan Erdoğan’ı ciddiyete davet etti. Bundan sonra hiçbir grubun Türkiye'ye dönmeyeceğini ifade eden Öcalan, Başbakan Erdoğan'ı birkaç rolü birden oynamakla suçladı. “Ama Kürtler bu gölü yemez” diyen Öcalan, Fransa’nın Korsika’ya tanıdığı hakların Kürtlere tanınması önerisinde bulundu.



Demokratik açılımın "hikaye olduğunu iddia eden Öcalan, "Asıl amaçları PKK'nin tasfiyesi" dedi. Öcalan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı demokratik açılım konusundaki son tutumu nedeniyle eleştirdi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açılıma yaklaşımını ise övdü.

Öcalan, Kandilli ve Mahmur kampından gelen 34 kişi karşılamaya gidenler arasında AKP’lilerin de bulunduğunu iddia etti. Öcalan, "Bu grupların gelişi Hükümetin gerçek yüzünü, niyetini ortaya çıkarmıştır. Hükümetin planı suya düştü. Oraya gidenler sadece DTP ya da PKK sempatizanı değildir. AKP’liler de gitti" dedi.

PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, demokratik açılımın "hikaye" olduğunu iddia etti ve "Asıl amaçları PKK’nin tasfiyesidir" dedi. Öcalan, bundan sonra hiçbir grubun Türkiye’ye gelmeyeceğini açıkladı. Fransa’nın Korsika’ya verdiği hakların güneydoğu sorunu için de uygulanmasını öneren Öcalan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı demokratik açılım konusundaki son tutumu nedeniyle eleştirdi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da açılıma yaklaşımını ise övdü.





Korsika çözümü önerdi

ANF’nin haberine göre, Öcalan, İmralı’da avukatlarıyla yaptığı haftalık görüşmede, "demokratik açılım"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öcalan, bundan sonra hiçbir grubun Türkiye’ye gelmeyeceğini ifade ederek, Başbakan Erdoğan’ın birkaç rolü birden oynağını iddia etti ve "Ama Kürtler bu golü yemez" dedi. Bu açılım sürecinin geldiği son noktanın yine "Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete" olduğu görüşünü savunan Öcalan, Hükümete "Fransa’nın Korsika’ya tanıdığı hakların Kürtlere tanınması" önerisinde bulundu.





"Karşılamaya AKP'liler gitti" iddiası

Öcalan, Kandilli ve Mahmur kampından gelen 34 kişiyi karşılamaya gidenler arasında AKP’lilerin de bulunduğunu iddia etti. Öcalan, "Bu grupların gelişi Hükümetin gerçek yüzünü, niyetini ortaya çıkarmıştır. Hükümetin planı suya düştü. Oraya gidenler sadece DTP ya da PKK sempatizanı değildir. AKP’liler de gitti. Hükümeti korkutan da budur. Kendi oy kaybından korktu. Ama bu durum öyle oy hesabıyla yürütülecek bir durum değil. Barış ciddiyet ister. Ben, çağrıma uyup gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böylece bana bağlılıklarını göstermişlerdir. Kürt halkı barış iradesini açıkça ortaya koymuştur. Ama buna karşılık Hükümet ciddi yaklaşmamıştır. Bu böyle olmaz. Bir yandan İçişleri Bakanı bir şey diyor, diğer yandan bu şehit aileleri istismar amaçlı Meclis’e giriyorlar, Meclis Başkanı’yla görüşüyorlar, saygısızca konuşuluyor, hakaret ediliyor, terör merör diyorlar. Bu saygısızlıktır" diye konuştu.





AKP samimi değil, barış istemiyor



AKP’nin açılım sürecinde ciddi olmadığını iddia eden Öcalan, AKP’nin "barış" konusunda samimi olmadığını öne sürdü. Öcalan şöyle konuştu:

"AKP, bu işte ciddi değil. Kasım ayı içinde birşeyler olabilir diyorlar ama göreceğiz. Bunlar bir tek halkı aldatmıyorlar devleti de aldatıyorlar. Günübirlik çıkarlarını düşünen politikacılar devlete de zarar veriyor, devletin itibarı ve saygınlığına gölge düşürüyorlar. Devlet adamlığı ciddiyet ister. Osmanlı’da devlet adamlığı vardı, devlet ciddiyeti vardı, bunlarda o da yok. Barış ciddi iştir, AKP samimi değil, bunların barış istedikleri yok. Bu açılım sürecinin geldiği son nokta yine "Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete"dir. Yine her şeyin günahını Kürtlerin üzerine atmaya çalışıyorlar. Bunların yaklaşımı on beş yaşındaki kızı kandırmaya çalışmaktır. Burada bana bu muameleyi yapmaya çalışıyorlar. Ama sonuç alamazlar. Süreci yeniden değerlendireceğiz falan diyorlar, olmaz böyle. Erdoğan’ı ciddiyete davet ediyorum. Bundan sonra grup da gelmeyecek. Gelmelerine gerek kalmadı."





Arınç'ı olumlu buluyorum

Öcalan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sürece ilişkin tutumunu olumlu karşıladığını ifade etti ve Erdoğan’ın "Silbaştan yaparız" açıklamasını eleştirerek şöyle devam etti:

"Silbaştan ne demek? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Zaten bunların barış gibi bir niyetleri yok. Bunlar barışta ciddi değil, samimi değil. Bunların tek amacı tasfiyedir. CHP ile MHP’yi de geçelim, bunlar zaten barış istemiyor. Biri ulusalcı faşist diğeri milliyetçi faşist. Bunlar zaten savaş istiyor. Bülent Arınç’ın yaklaşımı biraz daha olumlu gibi görünüyor. Sayın Arınç’a buradan sesleniyorum. Bu AKP’nin yaptığı dine sığmaz, ’bin yıllık kardeşlik’ diyorlar, kardeşliğe de sığmaz, demokrasiye de sığmaz. Barış süreci oy kaygısıyla yürütülemez. Bunlar hala koltuklarının derdindeler. AKP, samimi değil. Bu barış grubunun gelmesiyle AKP’nin ne yapmaya çalıştığı açıkça ortaya çıkmıştır. Zaten benim grup çağırmamdaki amaç da buydu. Bunlar sözde burada beni kullanarak bu meseleyi kendilerince halledeceklerini hesaplıyorlar. Beni bu amaçla kullanamazlar. Açılım hikaye, asıl amaçları PKK’nin tasfiyesidir."





Erdoğan 3 kural ihlali yapıyor, Kürtler bu gölü yemez



Başbakan Erdoğan’ın birkaç rolü birden oynadığını iddia eden Öcalan, "Erdoğan da geçmişte futbol oynamıştı, futbolu iyi bilir. Futbolda oyunun kuralları önceden bellidir, oyunun ortasında kurallar değiştirilmez, değiştirilirse kural ihlali olur. Kürtler oyunda kural ihlali yapmıyor ama Erdoğan oyunun ortasında kendisi üç kural ihlali yapıyor. Bir yandan savunmada oynayacağım diyor, kaleyi koruyorum diyor, işte bunu tek devlet, tek millet, tek bayrak deyip yapıyor, sözde kaleyi savunuyor. Bu birinci kural ihlali. Aynı anda oyun başlamışken bu sefer orta sahada oynayacağım diyor. İkinci kural ihlalini yapıyor. Yine aynı oyunda bu sefer ben ileride oynayacağım, gol atacağım diyor. Bu da üçüncü kural ihlalidir. Oyun böyle oynanmaz. İşte bu açılımla ileride oynayarak Kürtlere gol atmaya çalışıyor. Ama Kürtler bu gölü yemez. Diyarbakırlılar futbolla ilgililer, iyi anlarlar" dedi.





Diyarbakır utansın!

Öcalan, Diyarbakır’daki kız çocuğunun Kürtçe dil eğitimi konusundaki tutumunu da değerlendirirken, "Diyarbakır utansın, Diyarbakır’daki aydınların kanı kaynamıyor, anadilini öğretmek bir küçük kıza kalmış" dedi.