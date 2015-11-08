"Öcalan, 'PKK'nin de, HDP'nin de politikası çöktü' dedi" iddiasını İdris Baluken de yalanladı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın HDP’nin seçimden oy kaybederek çıkması ve sürecin başarısızlığa uğramasının nedenini PKK’nın kendisini dinlememesine ve HDP’nin de PKK ile birlikte yanlış politikalar izlemesine bağladığı iddialarına bir yalanlama da HDP Grup Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken'den geldi. İddiaları reddeden Baluken, "AKP, kamuoyunda oluşan bu beklentideki boşluğu, kendi doğruları ve politikaları çerçevesinde doldurmak istiyor" dedi.

DİHA'da yer alan habere göre, PKK lideriyle bir görüşme yapıldığıkonusunda kendilerine verilmiş herhangi bir bilginin söz konusu olmadığını belirten Baluken, yaklaşık 2 hafta önce devlet yetkilileri ile genel merkezlerine yönelik saldırılarla eş başkanlarına ve heyetlerine yönelik suikastlar gündemi ile bir araya geldiklerinde Öcalan ile bir görüşme olup olmadığını da sorduklarını, yetkililerin ise uzun süredir kendilerinin de Öcalan ile görüşemediklerini ifade ettiğini paylaştı.

"Öcalan'ın ağzından çıkmış gibi birtakım haberleri sipariş etmek ahlaksızlıktır"

Herhangi bir temas kurulmamış olmasına rağmen "AKP'nin sürekli Sayın Öcalan üzerinden kendi doğruları etrafında bir algı yönetmeye çalıştığını" belirten Baluken, bu tür haberlerin de bunun bir parçası olduğunu söyledi. Bunların hiçbirisinin doğru olmadığının süreç içerisinde ortaya çıktığını belirten Baluken, şunları söyledi:

"Bugün de tabii Sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini bütün kamuoyu çok merak ediyor, hatta sadece Türkiye kamuoyu değil, Ortadoğu ve dünya siyasetinin yönlendirici pozisyonunda olan aktörleri bunu merak ediyorlar. Belli ki AKP, kamuoyunda oluşan bu beklentideki boşluğu, kendi doğruları ve politikaları çerçevesinde doldurmak istiyor. Eğer Sayın Öcalan'ın düşünceleri, söylemleri AKP tarafından kamuoyuna aktarılması yönüyle önemseniyorsa, üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalıdır. Bir tarafta tecrit varken bir taraftan da Sayın Öcalan'ın ağzından çıkmış gibi birtakım haberleri sipariş etmek ahlaksızlıktır. Ortadaki gerçek, tecridin sürdüğüdür. Sayın Öcalan'ın düşüncelerinin kamuoyuna yansıtılmasının engellenmesidir."