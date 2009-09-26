Öcalan: PKK ve DTP bana zulmediyor

PKK lideri Öcalan, DTP ve PKK'yı sorumluluktan kaçarak tüm yükü omuzlarına yüklemekle suçladı. Apo " Devlet de sorumlulğu üzerime yıkıyor. Bu zulüm" dedi

Demokratik çözüm için elinden geleni yapacağını belirten Öcalan DTP ve PKK'ya veryansın etti. Apo şöyle konuştu: Size mucize sunamam. Sorumluluğu üzerime atmayın. Bu zulümdür. Böyle giderse AKP operasyona bile gerek duymadan Kürtlerin desteğini alacak. Bazı aydınların gördüğünü bile göremiyorsunuz. Ya bu işi yapın. Ya da bırakın.

Demokratik siyasetin önünü açmazsan Cudi'deki adam kendini korumak zorunda diyen Öcalan, "Zaten içinde bulunduğu kültür başka türlü davranmasına uygun değil. Kandil'deki, Zağros'taki adam için de öyle. Ya demokratik siyaset alanı açılacak ya da dağı korunma alanı olarak görmeye devam edecekler" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nın cuma günkü haberine göre Öcalan, "Çözüm için düşüncelerimi ilettim. Artık yapabileceğim bir şey yok. Yol haritasında demokratik çözüm için elimden geleni yine de yapmaya hazır olduğumu söyledim. Zaten daha fazlasına güç getirmek fiziken de mümkün değil. Devlet de bütün sorumluluğu üzerime yıkıyor, DTP ve PKK da bütün sorumluluğu bana yüklüyor. Bu, bir zulümdür. Büyük bir zulümdür. Hem önümü açmayacaksın hem de sorumluluğu bana yükleyeceksin. PKK da DTP de bana daha fazla sorumluluk yüklemekten vazgeçmeliler. Kendileri ne yapıyorlarsa yapsınlar" diye konuştu. Öcalan şunları söyledi: "Savaşırlar mı, teslim mi olurlar karışamam. Kendilerinin bileceği bir iştir. DTP ve PKK bana daha fazla sorumluluk yüklemeye devam ederlerse bu doğru olmaz. DTP bazen çok sivri konuşuyor ama bazen de ne söyleyeceğini bilemiyor. DTP de bu siyasi yöntemlerle bu şekilde Kürtlere hitap edemez bundan sonra."

PKK ve DTP'nin önderlik yapamadığını söyleyen Öcalan, "Böyle giderse devlet AKP eliyle Kürtleri kendisine çekecek, operasyonlara bile gerek kalmayacak" dedi.

Öcalan şöyle konuştu: "Her türlü gelişmeye gebe günlere girdik. ABD, AKP'ye çöz diyor ama AKP daha sorunu bilmiyor. Başbakan biraz anlamış ama nasıl yürüyeceklerini bilmiyorlar. ABD çözüm istiyor ama öyle faşizan bir yapı var ki, nasıl çözeceğini bilemiyor. Bugün olan tıpkı 1920'lerdeki gibi. Kürtlere dünya kadar silah vermişler. Kırk milyon Kürt'ü Türk ile savaştıracaklar. Bunu göremiyorlar mı? Kırk milyon Kürtle savaşan Türkiye nasıl bütün kalır, nasıl bölünmez?"