Öcalan 'paralel devlet olur' dedi, DTK 'Adalet Divanı'nı lağvetti

Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Eylül ayındaki olağan genel kurulunda kurulan ve mahkeme görevi görecek olan “Adalet Divanı”na, Abdullah Öcalan “Paralel devlet olur” diyerek tepki gösterdi. DTK, 'divanı' lağvetme kararı aldı, yerine, sorunlar için arabuluculuk yapacak “Toplumsal Diyalog ve Uzlaşma Komisyonu” kurulması kararlaştırıldı.

Demokratik Toplum Kongresi’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kurulan 'Adalet Divanı' ile ilgili karar, eylül ayındaki görüşmede Öcalan’a sunuldu. DTK kaynaklarının Al Jazeera’den Mahmut Bozarslan’a verdiği bilgiye göre, Öcalan 'Adalet Divanı' kurulmasına, paralel devlet yapılanmasını çağrıştırdığı için tepki gösterdi. Öcalan, DTK’nın görevinin paralel devlet oluşturmak olmadığını belirterek, DTK’nın iktidarı hedeflemeden demokratik toplum örgütlenmesi yapmasını istedi. Bunun üzerine DTK adalet divanını kaldırmaya karar verdi.

Adalet komisyonu lağvediliyor

Ancak DTK, 'Adalet Divanı'nın yerine, ‘Toplumsal Diyalog ve Uzlaşma Komisyonu’ adıyla yeni bir oluşum kurulmasını kararlaştırdı. Komisyon, arabuluculuk ya da ‘ombudsmanlık’ görevi üstlenecek.

Komisyon üyeleri, kan davası, arazi davaları, kız kaçırma, miras, trafik kazaları, boşanma davaları gibi konularda arabuluculuk yapacak. Komisyonun tefecilik ve uyuşturucu ticareti anlaşmazlıklarına kesinlikle karışmayacağı belirtildi.

Komisyon talep üzerine çalışacak

Komisyon, tarafların talebi üzerine harekete geçecek. Taraflar komisyonun vereceği karara uyacaklarını ve saygı duyacaklarını taahhüt ederlerse komisyon araya girecek. Komisyonun yaptırım gücü olmayacak. Yeni kurulacak komisyonun 21 kişiden oluşması planlanıyor.

'Adalet Divanı'na başvurular yapılmaya başlanmıştı. Ancak tartışmalar nedeniyle 'divan' çalışmaya başlayamadı.

'Adalet Divanı'nın lağvedilmesi ve komiyonun kurulması, haftasonu Diyarbakır’da yapılacak DTK olağan genel kurulunda görüşülerek nihâi karara bağlanacak.

Kaynak: Al Jazeera