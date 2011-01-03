Öcalan: Özerklik taslağı erken ve acele oldu

T24 - İmralı’ya göre BDP ve DTK hata yaptı: Demokratik özerklik taslağı erken ve acele oldu, çok daha iyi açıklanabilirdi. Kırmızı kitapçık gibi ele almak tehlikeli olabilir

Kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan “Demokratik Özerklik” projesinin iyi sunulmadığını söyleyen PKK lideri Abdullah Öcalan, “Kürtlerin projesinin bölmekle bir alakasının olmadığının iyi anlaşılması gerekir. Biz devleti bölmek istemiyoruz, biz demokratik Türkiye ile bütünleşmek istiyoruz” dedi. Öcalan, “Demokratik özerklikten kasıt, Kürtlerin bir statüye kavuşturulmasıdır. Kürtlerin bir demokratikpolitik güç olarak kabul edilmesidir. Yoksa bizim bayrakla, sınırlarla, resmi dille bir işimiz, bir sorunumuz yok” diye konuştu.

Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı’da avukatlarıyla yaptığı son görüşmenin notları Fırat Haber Ajansı (ANF) tarafından yayımlandı. Öcalan, “Demokratik Özerklik” projesinin kamuoyuna iyi sunulmadığı eleştirisini getirdi: “Kongre de, Parti de demokratik özerkliği çok dar ve basit ele almışlar. Onlardan beklenen bir taslak veya kırmızı bir kitap ortaya koymaları değildir. Bu projeyi daha iyi sunabilirlerdi. Mesela demokratik özerkliğin tüm Türkiye’nin projesi olduğunu yeterince açıklayabilirlerdi. Öncelikle Türklerle nasıl bir demokratik bütünleşme sağlayabileceğini açıklayabilirlerdi. Türkiye’deki milliyetçi kesimin ne kadar güçlü olduğunu, dirençli olduğunu bilmeleri gerekirdi. DTK’nın basit ve dar şekilde demokratik özerkliği kırmızı kitapçık şeklinde ele alması tehlikeli olabilir. Bu tarz, yarar yerine zarar da verebilir. Onlar çözüm projelerini ortaya koydular, buna karşı Türkiye’deki milliyetçi güçler ayağa kalktılar. Onların sinir uçlarına dokunmuş deniliyor. Her iki taraf da sertleşerek çatışmaya gidebilirler, ben de her zaman olmayabilirim. Burada bunun önünü almaya çalışıyorum.”



Yarın darbe de olabilir

Görüşmede AİHM’e gönderilen son savunmasının hükümette ve MGK’da kızgınlık yarattığını öne süren Öcalan, şu bilgileri verdi: “Savunmamın ismini ‘Kürt Sorunu Ve Demokratik Ulus Çözümü’ koydum. Çözüm önerilerini toplam dokuz başlıkta topladım. Demokratik özerklik, bu başlıklardan sadece bir tanesidir.”

Öcalan, Kürt sorununun çözümüne ilişkin yol haritası da sundu: “Seçime kadar çözüm şartları, durumları hazırlanır. Süreç ve diyalog iyi bir şekilde gelişiyor ve gittikçe derinleşiyor. Yarın olağanüstü bir durum gelişmezse, bir engel çıkmazsa çözüm gelişebilir. Ocak ayında yine engelleme olmazsa çözüme yönelik önemli gelişmeler olacaktır.”

