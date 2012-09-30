Öcalan: Muhatap Kandil değil benim

İmralı’daki Abdullah Öcalan’la geçen hafta görüşen kardeşi Mehmet Öcalan, “Kardeşim Öcalan, ‘Devletin muhatabı Kandil ve diğerleri değil, benim.Devlet diyor ya, PKK on başlı yapıdır, diye. Ben tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Tek muhatap benim. Ben kefilim’ dedi” bilgisini verdi.

Abdullah Öcalan’ın da doğduğu Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Ömerli köyündeki evinde Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp'in yanıtlayan Mehmet Öcalan, “Ağabeyim ‘Devlet samimi olursa bu sorunlar çözülür. Bunu kimse çözemez, ben çözerim. Sorun ağır sorundur. Yani devlet isterse bu meseleyi çözer, kiminle kavga ettiyse onunla barışmalı. Birileri belki iyi niyetli olabilir ama sorunu çözemez, ben çözerim’ dedi. Ağabeyim, çözüme katkı sunmak istiyor ve ölümleri engellemek istiyor” diye konuştu.

Mehmet Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü:



Gerçekçi olun



- “Kendisi, taraflı konuşmadı, ne devlet tarafından ne PKK tarafından konuştu. Kendisi sadece gerçekleri konuştu. Tarafsız bir konuşma yaptı. ‘Suç ortada varsa tek taraf suçlu değildir’ dedi. PKK’ya da ‘Gerçekçi olun’ mesajı yolladı; ‘Her şeyden önce gerçekçi olunmalı. Kandil gerçekçi olmalı’ dedi.

- Abdullah Öcalan, Türklerle Kürtler arasında bir köprü ve bazı eller bu köprüyü yıkmak istiyor. Kürt milliyetçileri de Türk milliyetçileri de Öcalan’ı tasfiye etmek istiyor. Kendisinin değerlendirmesi de ‘Devlet gerekeni yaparsa diğer taraf (PKK) kolay benim için’ yönünde.

- Bana söylediği diğer önemli konu da şu: ‘Ben PKK’yı ikna edecek adamım. Devlet samimi olursa PKK’ya silah bırakmak da dahil olmak üzere her şeyi yaparım. Projeler kafamda hazır. Süreç sabote edilmemelidir, eğer bir şeyler olacaksa devlet içinde de PKK içinde de süreci boşa çıkarmak için adım atacaklar olacaktır. Buna izin verilmemeli ve dikkatli olunmalıdır.’ Benim anladığım kadarıyla yeni bir proje bu.



Sağlığı iyiydi



- Sağlığını iyi gördüm. Saçlı ve sakallıydı. Ancak fiziki olarak kendisini iyi gördüm. Sağlığıyla ilgili bir sorun görmedim. Geçen seneye göre gayet iyiydi.”