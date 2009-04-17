Öcalan mektubuna yalanlama

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, ABD Başkanı Barack Obama'ya, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu verdiğine yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Türk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetede, "Türk'ten Obama'ya Öcalan mektubu" başlıklı, gerçek dışı bir haber yayımlandığını ifade etti.



Türk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"ABD Başkanı Sayın Obama ile yapmış olduğum görüşmeye ilişkin olarak yer alan (Türk'ten Obama'ya Öcalan mektubu) başlıklı haberdeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek, gazetecilik etiğini ayaklar altına alan ve tümüyle çarpıtma amacı güden bu haberinden dolayı gazeteyi kınıyorum.



6 Nisan'da Mecliste düzenlemiş olduğum basın toplantısında da açıkladığım üzere görüşmede, daha önce TBMM ve kamuoyuyla da paylaşmış olduğumuz, partimizin 'Demokratik Özerklik Projesi'ni kapsayan Kürt sorununun çözümü konusundaki görüş ve önerilerinden oluşan bir dosya sundum. Bunun dışındaki haber ve yorumların doğru olmadığını kamuoyuna saygıyla sunarım."

