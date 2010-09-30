Öcalan: Kürt siyasetçiler Hakkari olayını araştırsın

T24 - Öcalan “Gördüğünüz gibi işler geldi bana düğümlendi. Ben 99’da durumuma ‘çarmıhtaki adam’ demiştim. Buna rağmen büyük bir çaba içerisindeyim. Başbakan ne yapmaya çalışıyor?” dedi.



Abdullah Öcalan’ın, İmralı’da pazartesi günü Aysel Tuğluk ile görüştükten sonra avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin içeriği, PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı’nda yayımlandı. Öncekilere göre açıklamalarının kısa olması dikkati çekti. Öcalan, Hakkâri Geçitli’de 9 sivilin yaşamını yitirmesiyle ilgili saldırının kararının Ankara’dan verilmiş olabileceğine dikkati çekti. Milliyet'te yer alan habere göre Öcalan, şunları kaydetti:





ÇABA İÇİNDEYİM:



Gördüğünüz gibi işler geldi, bana düğümlendi. Ben 99’da durumumu ‘çarmıhtaki adam’ olarak değerlendirmiştim. Aslında bu hala devam ediyor. Buna rağmen büyük bir çaba içerisindeyim. Başbakan ne yapmaya çalışıyor? Bu kadar dış seferler neyin nesi? Dışarıda ne var, sorun ancak burada çözülür.





İKİ PROTOKOL:



Yapılan görüşmelerin sonucunu karşılıklı üzerinde uzlaşılacak iki protokol şeklinde ele alıyorum. Biri güvenlik boyutu protokolü, diğeri de demokratik haklar ve anayasa boyutu protokolü. Bu şekilde protokoller, seçimlerden sonra oluşacak parlamentoya sunulabilir. İki komisyon oluşturulabilir.



Biri Anayasa Hazırlık Komisyonu olabilir. Bahsettiğim komisyon, oluşan taslağı seçimden sonra yeni parlamentoya sunabilir. İkincisi ise Hakikatleri Araştırma Komisyonu. Önümüzde 8 ay var. Bu 8 ayı heba etmeyelim. Katalan Anayasası’na ilişkin bir çalışma vardı. Bunun gibi çalışmaları örnek alabilirler. Şimdiden Kürtler kendi anayasa önerilerini hazırlayabilirler.





CHP İLE GÖRÜŞÜLEBİLİR :



Bu çerçevede CHP ile görüşülebilir. Kılıçdaroğlu’nun ‘seçimi beklemeden yeni anayasa yapalım’ yaklaşımını anlamlı gördüm. Kimsenin korkmasına gerek yok, bu bir devlet projesidir.





KCK, CEMAAT OPERASYONU:



Hakkâri’deki olay üzerinde durmak istiyorum. Kürt siyasetçileri yeteri kadar değerlendiremiyorlar, kişilikleriyle bir sorunum yok fakat tarzları, tempoları çok yetersiz. Bu Hakkâri olayını da tam anlayamadılar. Hakkâri’deki imamın öldürülüşüne karşılık bir olay olabilir. O, 9 köylünün öldürülüşü bununla bağlantılı olabilir. Bu olayla deniliyor ki ‘sen benden bir kişi öldürürsen ben senden 20 kişiyi öldürürüm’ diyor. İşte 1700 Kürt siyasetçinin tutuklanması da bir cemaat operasyonudur. Bu merkezi bir karar olabilir.





KOMİSYON KURULSUN:



PKK diyor ‘Benim 9 köylünün öldürülmesi olayıyla bir ilgim yok’. Başbakan bu olayı neden araştırmıyor? Ben yıllardır, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun diyorum.





MAHALLEYE EĞİTİM BİRİMİ:



Kürtler Diyarbakır’ı adeta ilmek ilmek örmelidirler, gerçek bir kale haline getirmelidirler. Mesela anadilde eğitimi devlet kabul etmiyor, o zaman ne yapılabilir? Kürtler de her mahallede Kürtçe eğitim birimlerini oluştururlar. Bunu yaparlarsa sonra yasal boyut da gelir. Tehlike, örgütlü olmayan Kürtleri de kapsıyor, biz olmazsak devlet onları da ezer geçer, tehlike bütün Kürtler içindir. Ben tehlike büyüktür derken paniğe de kapılmamak gerekir aksine daha da cesur olunmalıdır.

