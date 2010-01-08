Öcalan, köşe yazarı oldu

T24 - İtalya'daki günlük gazetelerden Il Manifesto, Türkiye'de müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Abdullah Öcalan'ın köşe yazılarını yarından itibaren yayımlayacağını duyurdu.

İtalya'da komünistlerin en önemli yayın organlarından biri olan Il Manifesto, bugün yayımladığı açıklamada, yazıların Öcalan tarafından gazete için yazılmış makalelerden oluşacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Il Manifesto, Öcalan'ın makalelerini yayımlayacaktır. Bu makaleler, Kürt sorununa çözüm arayışına katkı sunmanın yanı sıra, bir ülke sakinleri arasında barışçıl yaşamın nasıl bir toplumda mümkün olacağı, bunun nasıl bir modelle sağlanacağı konularındaki düşüncelerini yansıtacaktır. Öcalan, sadece Türkiye'yle de sınırlı olmayan bu meselelere dair bir tartışma ve görüş alışverişi istiyor."

Öcalan'ın ilk makalesinde, İtalya'ya duyduğu özel ilgiye değindiği de belirtildi.