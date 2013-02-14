Öcalan'ın 14 yılı İmralı'da nasıl geçti?

İmralı’da 14 yılını dolduran Abdullah Öcalan’ın kantin harcamaları için günlük 10 liraya denk gelen aylık 300 TL limiti olduğu öğrenildi.



Terör sorununun çözümünde kritik öneme sahip Abdullah Öcalan’ın İmralı’da günlerini nasıl geçirdiği merak ediliyor.

1999 yılında Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Öcalan, İmralı adasında 14. yılını dolduruyor.

Öcalan için adadaki cezaevi yenilendi ve yüksek güvenlikli bir yapı oluşturuldu.

F tipi cezaevi statüsündeki yerleşkede Öcalan, uzun yıllar koruma timleriyle yanlız kaldı. Öcalan’la birlikte adada 4 mahkum var ve mahkumlara haftada 10 saat spor veya görüş imkanı sağlanıyor.

İmralı’nın güvenliğini uzun süre Özel Kuvvetler Komutanlığı sağladı, daha sonra infaz koruma memurları sorumluluğu devraldı.

38 infaz koruma memuru ve 2 idari yönetici adada görevlendirildi.

Cezaevinin dış güvenliğini personel sayıları tam olarak bilinmeyen Jandarma timleri sağlıyor.

Öcalan’a kantin harcamaları için, günlük 10 liraya denk gelen aylık 300 TL limit verildi, bu limit bütün F tipi cezaevlerinde geçirli.

Öcalan’ın yemek giderleri ise devlet tarafından karşılanıyor, karavanadan yiyor.

Bu yemek giderleri kayıt ediliyor, Öcalan için söz konusu değil fakat mahkumlar tahliye olunca Maliye bu bedeli geri istiyor.

Ada, denizden ve havadan sıkı korunuyor.

Sağlık sorunları yaşadığı bilinen Öcalan, düzenli kontrolden geçiriliyor.

Yaklaşık 12 metrekarelik koğuşta Öcalan, davranışları gözetilerek televizyon bulundurma hakkını kazandı. Öcalan, uzun yıllar sadece dergi ve kitap okuyabildi.