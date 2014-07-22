Öcalan: IŞİD'le sonuna kadar mücadele edilecek

İmralıda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeysiyle görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Radikal'de yer alan haberde Mehmet Öcalan, "Avukat arkadaşla beraber gittik, ikimize de yarımşar saat izin verildi. Biz hakkımızı üç saat diye biliyorduk. Bu hukuki anlamda da doğru bir şey değildir. Eğer bu adaya bizim yakınlarımız getiriliyorsa, bunu biz getirmedik, devlet getirdi. Öcalan'ı da devlet getirdi. Yasal hakkımızı gereği kadar kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

'IŞİD'le sonuna kadar mücadele edilecek'

Gazetecilerin, "Neler görüştünüz?" sorusu üzerine gündemdeki süreç üzerinden şu anda değerlendirme yapamayacağını belirten Öcalan, şöyle devam etti:

"IŞİD hakkında içeride bir değerlendirme yapıldı. IŞİD'le sonuna kadar mücadele yapılacaktır. Onların arkasında her kim varsa, onlarla da sonuna kadar mücadele yapılacaktır. Bu IŞİD hiç kimseye bir fayda getirmez. Onları destekleyen güçler de bir gün gelecek onlar da zarar görecekler. Cumhurbaşkanlığı konusunda bir görüşme yapmadık. Yerel yönetimler üzerinden bir değerlendirme yaptık."

Mehmet Öcalan, avukatı ile Abdullah Öcalan'ın neler görüştüğünü soran bir gazeteciye ise "Bu yarım saatin içerisinde iki aylık bir süreci nasıl sığdırabilirsiniz ki" şeklinde yanıt verdi.

Mehmet Öcalan ile avukat Mazlum Dinç ve diğer mahkum yakınları daha sonra ilçeden ayrıldı.