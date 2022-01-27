Öcalan’ın avukatları müvekkileriyle görüşmek için İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne yeniden başvuruda bulundu

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları Nevroz Uysal, Mazlum Dinç, Serbay Köklü ve İbrahim Bilmez, müvekkilleriyle görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yeni bir başvuruda bulundu.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin aktardığına göre avukatlar, müvekkilleri Öcalan’la görüşmek için haftada iki kere olmak üzere yaptığı başvurulara olumlu ya da olumsuz bir yanıtın verilmemesi nedeniyle 22 Kasım 2021’de Bursa Ceza İnfaz Hakimliği’ne “derhal görüşme” başvurusu yaptı.

Hakimlik, Öcalan hakkında 12 Ekim 2021’de 6 aylık görüş yasağının, 18 Ağustos’ta da 3 aylık aile görüş yasağının verildiği kararını gerekçe göstererek, başvuruyu reddetti.

En son ağustos 2019’da görüşüldü

Öcalan’ın avukatlarından Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, müvekkilleriyle 8 yıl aradan sonra en son 2-22 Mayıs, 12-18 Haziran ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde görüşebilmişti.

Öcalan, telefonla görüş hakkından ise ilk kez 27 Nisan 2020 tarihinde yararlandırıldı. Öcalan, geçen 25 Mart’ta kardeşi Mehmet Öcalan’la yine telefonla görüştürüldü. Mehmet Öcalan, bu görüşmenin yarıda kesildiğini söylemişti.