Öcalan hangi gazetecileri İmralı'ya çağırdı?

T24- PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin notlarından eylemsizlik kararının sona ereceği haziran ayında PKK’nin silahlı güçlerinin belli bir alanda toplanabileceğini söylediği ortaya çıktı. Notlarda ayrıca Öcalan'ın şubat ayında Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök ve Hasan Cemal’le görüşebileceği yazıldı.



Hekim Sarı'nın Taraf gazetesinde yayımlanan haberi (5 Aralık 2011) şöyle:



PKK lideri Abdullah Öcalan, eylemsizlik kararının biteceği haziran ayında devletle süren görüşmelere bağlı olarak PKK’nin silahlı güçlerinin belli bir alanda toplanabileceğini söyledi. Öcalan “Böyle bir şeyin olması durumunda benim de onların başında olmam gerekiyor” dedi. Avukatlarıyla görüşen Öcalan, şubat ayında gazeteciler Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök ve Hasan Cemal’le görüşebileceğini de belirtti.

Taraf Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşme notlarının tam metnine ulaştı. Öcalan “özerklik” konusundaki eleştirilerinin yanı sıra çok ilginç değerlendirmeler de yaptı. Sık sık devletle görüşmelerinin devam ettiği vurgusunu yapan Öcalan, görüşmede özetle şunları söyledi: BDP’nin yüzde 7,5 oyunun olduğu belirtiliyor. Yüzde 10’a çıkarabilirler, solla ittifak yapılamaz mı? Örneğin Batı’da tanınan demokrat ve popülaritesi yüksek olan birkaç kişi aday gösterilebilir. Örneğin Fikri Sağlar gibi biri Mersin’den aday gösterilebilir.

Diyalog süreçlerinde provokasyonlar gelişebilir. Haziran’da görüşmelerden çıkacak sonuca göre Kürt sorununun çözümü gündeme gelebilir ve silahsızlanma noktasında radikal kararlar gündeme gelebilir. Böyle bir çözümün gündeme gelmesi ve derinleşmesi halinde silahlı güçlerin çözüm gerçekleşene kadar bir yere toplanması gündeme gelebilir. Bunun olması durumunda benim de onların başında olmam gerekiyor.



Nefes alamazlar





Benimle görüşmek isteyen aydınlar konusunda bir önerim olacak. Şubat ayında onlarla görüşme olabilir, Çandar’la, Hasan Cemal’le, Ertuğrul Özkök’le görüşebilirim. Devlet buna karar verirse bunun önü açılır.” Öcalan “Diyarbakır’daki sermaye kesimi” dediği isimleri de “Ya demokrat olacaklar ya da o kentte nefes alamayacak duruma gelirler” diye tehdit etti.