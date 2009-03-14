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Öcalan: Gül'ün açıklamaları önemli

Cumhurbaşkanı Gül’ün “Kürt sorununda çözüm içeride, yakında iyi şeyler olacak” açıklamasını Abdullah Öcalan önemli buldu.

14 Mart 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Gül’ün “Kürt sorununda çözüm içeride, yakında iyi şeyler olacak” açıklamasını İmralı önemli buldu. Abdullah Öcalan, "Ben de üzerime düşeni yaparım” dedi. Ayrıca Kuzey Irak'ta toplanması amaçlanan Kürt Konferansı’na da yeşil ışık yaktı.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Kürt sorununda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak" sözlerine Abdullah Öcalan'dan destek geldi. Öcalan, "Sayın Gül'ün açıklamaları önemlidir. Ben bu konuda üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim" dedi. 

"Gül'ün böyle bir tarzı olduğunu biliyorum"

Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Abdullah Gül, İran'a gitmiş ve Kürt sorununda önemli gelişmelerin olabileceğini belirtmiş. Ben Sayın Gül'e başbakan olduğu dönemde, 2002'nin kasım ayında bir mektup göndermiştim. Orada Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin çözüm önerilerimi belirtmiştim. Şimdi de 'Kürt sorununda önemli gelişmeler olabilir' açıklaması önemlidir. Zaten Sayın Gül'ün böyle bir tarzı olduğunu biliyorum. Ancak bu konuşmanın içeriğinin ne olacağı önümüzdeki günlerde, seçimden sonra ortaya çıkacak. Ben de bu konuda üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Birkaç hafta daha dikkatli-temkinli davranacağım."

"Kendine güvenen konferansa katılsın"

Öcalan, "Kürt Konferansı" tartışmalarına yönelik de şunları söyledi: "Ortadoğu'da Türkiye, İran, Irak ve Suriye; Kürtlere karşı işbirliği içindedirler. Bu ülkelerde yaşayan Kürtler de kendi aralarında birliği sağlamalıdırlar. Konferansa kendine güvenen çok sayıda kişi katılabilir. Her kesimden her parti katılabilir, Türkiye'deki diğer Kürt partileri de katılabilir. Katılımda sınırlama yok. Güneydekiler katılır. Hatta Suriye, Türkiye, Irak, İran, ABD ve Avrupa gözlemci gönderebilir."

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