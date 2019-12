Öcalan: Görüşmeleri keserek şantaj yapıyorlar

T24 - Yaklaşık 6 aydır ailesi ve 3 aydır da avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan'la önceki gün gerçekleştirdiği görüşmede süreçle iligili mesajlar verdi.



Öcalan ve İmralı'daki iki mahkumun daha yakınları, dün adadaki mahkumları ziyaret etti. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber şöyle:







Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeye ilişkin PKK2ya yakın haber sitesi ANF’ya bilgi veren Mehmet Öcalan, “Kendisiyle 7 aydın sonra görüşebildik. Uzun bir süredir avukatları da görüşemiyor. Bütün bu durumun süreçle alakalı olduğunu düşünüyor. Durumun ciddiyetinin farkına varılmasını talep ediyor. Bu kanın durması için üzerine ne düşerse yapmaya hazır olduğunu belirtiyor” şeklinde konuştu.





'Sağlık durumum iyi'



Sağlık, psikolojik ve fiziki durumunun son derece iyi olduğunu belirten Öcalan, “Gördüğüm kadarıyla gayet iyi gözüküyordu. Zaten çok ağır ve acil bir probleminin olmadığını söyledi. Daha önce belirtmiş olduğu bazı problemler devam ediyor. Herkesten çok endişeli olduğunu söyledi. Kanın durması için üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyledi.” diye konuştu.

'Görüşmelerimizi keserek şantaj yapıyorlar'

Mehmet Öcalan’ın aktardıklarına göre PKK lideri şu ifadeleri kullandı:



*Hükümet bütün bu durumdan siyasi rant sağlamaya çalışıyor. Bizimle olan görüşmeler de uzun zamandır kesilmiş durumda. Tabi bu da süreçle bağlantılı. Daha önce yaptığımız görüşmelerde süreci bir yere kadar getirmiştik. Ancak şu an itibariyle tıkanmış durumda. Görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda bir bilgim yok. Ancak başlaması durumunda ben yine kanın ve ölümlerin durması için elimden geleni yapacağım



* Hem PKK hem asker annelerinin gözyaşlarını artık durdurmak için hükümet ve devlet cesaretle yaklaşmalı. Ben bunun için elimden geleni yapmaya hazırım. Kürtleri bu konseptle yok edemezler. İstedikleri kadar üstümüze geldiler, istedikleri kadar gelseler de Kürtleri bitiremeyecekler. Görüşmelerimizi keserek şantaj yapıyorlar. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde söylediklerimin aynen arkasındayım.



* Süreci biz tıkamadık. Türk basını ve köşe yazarları bütün görüşmelerin bizden kaynaklı kesildiğini yazıyor. Süreci biz tıkamadık. Yazarlar doğruları ve gerçekleri yazmalı. Bu yazdıklarının barışa bir katkısı yok. Artık barışa katkı sunacak şeyler yazsalar daha iyi olacak. Aksi durumun sürecin gelişmesine hiçbir faydası yok.



* Bizden taraf süreç kapanmış değil. Son görüşmemizde avukatlarım aracılığıyla kamuoyuna bunu izah ettim. Devletle ve devletin yetkili birimleri ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin önünü biz değil, devlet ve hükümetin kendisi kapatmıştır. Bunun önünün yeniden açılması ve akan kanların durdurulması için adım atılmasını bekliyoruz. Ama her şey bizim elimizden değil. Kürt sorunu ağır bir sorundur. Bu mücadeleyi biz başlattıksa, çözümde yine bizimle gelir. Bunu herkes bilmeli. Bu sorunu Kandil, PKK ve ben ortaya koymuşsam çözecek olan da bizleriz. Demokratik çözüm, bunun iyi anlaşılması halinde sağlanabilir.



* Belediye başkanları, BDP'li siyasetçiler, sivil toplum örgütü yöneticileri, insan hakları savucuları ve diğerleri hiçbir zaman PKK'ye bağlı olmadılar. Bunlar açıkta siyaset yürüten ve mücadele veren örgüt ve kişiler. KCK yada PKK'ye bağlı gibi yansıtılması gerçek değil, sadece bahanedir. Bir an önce tutuklanan insanların bırakılması lazım. Bunların üzerinde tırnak çakısı bile yakalanamamıştır. Siyasetçileri, tek bir isim olarak 'KCK' ismi aldı altında bir araya getirmek hiç kimseye fayda sağlamaz.



* Devletin amacı PKK. Ama şunu unutuyorlar ki PKK aslında PKK değildir. Kürtleri nasıl bitiririz hesabı yapılıyor. PKK Kürtlerdir. Bunun anlaşılması lazım bir an önce barış konuşularak çözülür. Böyle olursa sonsuza kadar katkı sağlarız. Geçmiş dönemde yaptığımız görüşmelerde bu konudaki çözüm seçeneklerimizi ortaya koyduk.



* Şu aşamada kilit bizim elimizde değil, devlet yetkililerin elindedir. Kapıyı açarlarsa görüşmeler devam eder. Önümüzdeki dönemde her şey değişebilir. Şu aşamada bizim açımızdan söyleyecek bir şey yok. Sürecin önü açılabilir. Demokratik çözüm gelebilir. Bekli de savaş daha da boyutlanır ve daha fazla insanlar ölür. Bizim amacımız bunun önüne geçmek ama tek taraflı olmuyor. Önümüzün açılması lazım.



* Avukatlar ve ailelerle görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Medyada hücre cezası aldığıma ilişkin şeyler yazılmış bu doğru değil. Ceza falan almadım. Ama görüşmeler hükümetin tavrına bağlı olarak kesilmiş durumda. Bütün halkımıza selam ve saygılarımı gönderiyorum. Umutlu olsunlar. Kürtler kazanacaktır.