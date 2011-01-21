Öcalan görüşmecilere rest çekti!

T24 - Abdullah Öcalan'ın, Kürt sorununun çözüme kavuşturulması için kendisiyle görüşmeye gelenlere, ‘Kalan cezamı evde çekersem, tüm sorunu çözerim. Yoksa Mart ayında aradan çekilirim’ dediği öğrenildi.



Kürt sorununun çözümü konusunda İmralı’da sürdürülen görüşmelerin, Abdullah Öcalan’ın cezasının bundan sonraki kısmını “ev hapsinde” sürdürmesi ısrarına kilitlendiği açıklandı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Fiziksel koşullarının ve buna bağlı olarak sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen Öcalan, kalıcı ateşkes için “ev hapsi” konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Öcalan, uzlaşma sağlanamadığı takdirde Mart ayında devreden çıkmayı planlıyor.





‘Nefes alamıyorum’



Abdullah Öcalan ile devlet heyeti arasındaki görüşmeler zaman zaman 15 günde bir, zaman zaman da daha uzun zaman aralığına yayılarak sürdürülüyor. Devlet heyeti, Öcalan ile “ateşkesin kalıcı hale gelmesi”, “silahların kesin olarak bırakılması”, “ana dil serbestisi” ve “PKK’lılara af” taleplerini tartışıyor. Öcalan ile devlet heyeti arasında sürdürülen görüşmelerde şu ana kadar çözüme yönelik bir aşamaya gelinmedi. Öcalan görüşmelerde sık sık “cezaevindeki fiziksel koşullarının yetersizliğine” dikkat çekerek buna bağlı olarak “sağlık koşullarına” işaret ediyor. Nefes alıp vermekte zorlandığını, sağlık kontrollerinin yeterince yapılmadığını ve rutubetten kaynaklı olarak ciddi vücut ağrıları çektiğini anlatıyor.





‘Onlar yeterli değil’



Barış ve Demokrasi Partisi ile Başkanlığını Ahmet Türk’ün yaptığı Demokratik Toplum Kongresi’ni de Kürtlerin hak ve taleplerini dile getirme konusunda yeterli olamadıkları konusunda eleştiren Öcalan, devlet heyetine, sorunun “PKK’nın tasfiyesi” yolu ile çözüme gidecekleri yönünde endişe taşıdığını da ifade ediyor. Devlet heyetinin kendisinden talep ettiği çözümlerin gerçekleşmesi ve sorunun ülkede Türk-Kürt çatışması doğmadan çözümü için kendisinin “ev hapsine alınması” gerektiğini dile getiriyor.





Mart’ta ateşkes bitiyor



Öcalan, cezasını devletin belirleyeceği “güvenlikli bir yerde” çekmesi durumunda, PKK’nın ilk aşamada “kalıcı ateşkes” ilan edeceğini, ancak bu aşamadan sonra “silahların bıkarılmasına yönelik görüşmelere” başlanabileceğini de söylüyor. Geçen hafta avukatlarıyla yaptığı görüşmede “Bazı güven verici pratik adımlar atılmazsa”, PKK’nın geçen hafta ateşkesi bitireceğini açıkladığı Mart ayında “devreden çıkacağını” söyledi, “Güven kaybı ve ortamın gerginleşmesi ile birlikte seçim sürecine de sancılı bir şekilde de girilebilir” dedi.





BDP de istemişti



Öcalan’a ev hapsi formülü, BDP’liler tarafından son iki yıldır yoğun şekilde dile getiriliyor. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, 16 Şubat 2010’da TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu formülü şu sözlerle ifade etmişti: “11 yıldır İmralı’da hapsedilen aynı zamanda Türkiye’nin kendisi, aydınlık demokratik geleceği, ülke çıkarları olmuştur. 11 yıldır Türkiye İmralı’da kendini hapsetmiştir. İmralı sistemi Türkiye’nin çıkarlarına hizmet etmiyor, bu nedenle İmralı sistemine son verilmeli ve ev hapsi dahil, çözümde Türkiye’nin işini kolaylaştıracak formüller bulunmalıdır.”





Daha önce de ‘çekilirim’ demişti



İmralı’yla görüşmeler, PKK’nın metropollerde saldırıları artırmasının ardından başladı. Uzun bir aradan sonra ilk görüşme ise geçen Haziran ayının son günlerinde gerçekleşti. PKK’nın eylemsizlik ilan etmesi için devlet heyeti Öcalan ile 2 görüşme daha yaptı. Bu görüşmeler çerçevesinde Ağustos’un ilk günlerinde Öcalan, Kürt sorunun çözümü için tekrar devreye girdiğini açıkladı.





İLK ATEŞKES: PKK da 13 Ağustos ve 20 Eylül arasında eylemsizlik ilan etti. Öcalan’ın devreye girdiğini açıklamasından sonra ise İmralı’ya ziyaretler sıklaştı. Bu tarihler arasında da Öcalan ile bu kez “PKK’nın eylemsizlik kararını uzun soluklu uzatması” ve “silahların bırakılması ortamının yaratılmasına” yönelik görüşmeler yapıldı.



ATEŞKES UZADI: 27 Eylül’de DTK eş Başkanı Aysel Tuğluk İmralı’ya gitti. Bu görüşmenin ardından örgüt, eylemsizlik kararını bir ay süre ile yani 1 Kasım tarihine kadar uzattığını açıkladı. 27 Eylül’den sonra devlet heyeti ile Öcalan arasında sadece bir kez görüşme gerçekleştirildi.



‘DEVREDEN ÇIKACAĞIM’ DEDİ: Ekim ayında avukatları ile yaptığı görüşmede “Çözüm için adım atılmazsa, 31 Ekim’de devreden çıkacağım” açıklaması üzerine, Ekim ayının son haftasında görüşmeler tekrar başladı. İmralı’ya giden bir heyet, Öcalan’a devrede kalması yönünde mesajlar verdi. Bu noktada eylemsizlik süreci Haziran’a kadar uzadı, ancak geçen hafta süre Mart ayına çekildi.