Öcalan: Gezi Parkı Ergenekonculara bırakılmamalıdır

BDP Eş Geenel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın gerçekleştridiği İmralı ziyareti sonrasında Selahattin Demirtaş Nuçe TV'ye yaptığı açıklamada Öcalan'ın Taksim Gezi Parkı protestolarına ilişkin mesajını aktardı.

Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın Gezi Parkı direnişcilerini selamladığını belirterek provokasyona dikkat edilmesi çağrısı yaptğını belirtti. Demirtaş, Öcalan'ın "Meydan Ergenekonculara bırakılmamalıdır" dediğini aktardı.

Öcalan’ın çatışmasızlık sürecinin kendi inisiyatifi ile geliştiğini hatırlattığını söyleyen Demirtaş, “Hükümet de sorumluluklarını yerine getirmelidir. Hükümetin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor” dediğini vurguladı.

Demirtaş, Öcalan’ın sürece ilişkin görüşmelerinin sürdüğünü aktardığını da kaydetti. Demirtaş, Öcalan'ın Gezi Parkı direnişini selamladığını da sözlerine ekledi.

İmralı dünüşü Nuçe TV'ye konuşan ardından basın açıklaması yapan Demirtaş, İmralı'ya gidecek heyet konusunda 'hükümet müdahalesi'ni eleştiren Demirtaş, şunları söyledi:

"Bugün aslında İmralı'ya gidip gitmemekte kararsızdık. Süreci netleştirmek için gitme kararı verdik. Nedeni şudur; hükümetin İmralı'ya gidecek heyete olur olmaz müdahale etmesini, dizayn etmesini kabul etmiyoruz. Hükümet yaklaşımını bu şekilde sürdürürse bizim yaklaşımımız da konuyu tekrar ele almak olacaktır.

Bir kez daha aynı tutumla karşılaşırsak, bu saatten sonra partimizin tutumu farklı olacaktır, hükümetten bu konuda ciddiyet bekliyoruz. 15 gün içerisinde bir heyet daha İmralı'ya gidecek."