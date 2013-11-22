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'Öcalan gazetecilerle görüşebilir ancak bir şartla...'

Hükümet, Öcalan'ın gazetecilerle görüşmesi üzerinde çalışırken, PKK’lı bir yöneticinin İmralı’ya gitmesi ise şimdilik çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor

22 Kasım 2013 11:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani ile yaptığı görüşmenin ardından yeniden ivme kazanan çözüm sürecinde, Abdullah Öcalan’ın daha önce bulunduğu gazeteci, akil insan ve avukatlarla görüşme talebi de yeniden gündeme geldi.

Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Öcalan’ın görüşme talebinin Milli Güvenlik Kurulu seviyesinde ele alındığı ve bu talebe sıcak bakıldığını yazdı.

Deniz Zeyrek’in haberine göre, Yetkililer, bu günlerde kimin gidebileceği üzerinde çalışma yapıyor. Öcalan, geçmişte, “Benimle görüşmek isteyen aydınlar konusunda bir önerim olacak. Cengiz Çandar’la, Hasan Cemal’le, Ertuğrul Özkök’le görüşebilirim. Devlet buna karar verirse bunun önü açılır” demişti.

Buna karşılık Başbakan Tayyip Erdoğan ise, İmralı’ya gazeteci ya da âkil insan heyeti gönderilmesi konusunda “Şu anda doğrusu gündemimizde böyle bir şey yok ama ilerde olur mu olmaz mı, dedim ya şartlar belirler, gün ola harman ola... Zaman bunları gösterir” ifadesini kullanmıştı.

Çözüm sürecinde gelinen son noktayı değerlendiren bir yetkili, Deniz Zeyrek'e  “Süreç önemli bir aşamada, bazı şeyleri bugün yapmazsak yarın geç olabilir. O nedenle tartışılan bu adımları değerlendiriyoruz. Sürecin ilerlemesinde işe yarayacaksa, faydalı olacaksa da o adımları atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Öcalan’ın gazeteci ve âkil insan grubuyla, avukatlarla görüşmesi, ancak ‘çözüm sürecine faydalı olması’ kaydıyla mümkün olacak. PKK’lı bir yöneticinin İmralı’ya gitmesi ise şimdilik çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Radikal’de yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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