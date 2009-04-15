Öcalan ‘evet’ dedi, DTP aday gösterdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK’nın koordinasyon birimine yönelik operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın koordinasyon biriminin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 yıllık bir teknik takibin ardından 12 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlarda bugün de 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında 5 kişi de aranıyor.



40 bin dinleme yapıldı



Diyarbakır'da özel yetkili 5 cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 bin adet telefon dinleme kaydının bulunduğu öğrenildi.



Operasyonun yapılmasında teknik takip sonucu ulaşılan bilgilerin yanı sıra gözaltındaki bazı kişilerin banka hesap hareketlerinin de etkili olduğu bildirildi.



Terör örgütü PKK'nın yurtiçinde yürüttüğü faaliyetlerin talimatının terörist Abdullah Öcalan tarafından verildiği belirtildi.



Öcalan'ın, talimatları kendisiyle görüşmeye gelen İstanbul'da faaliyet yürüten bir hukuk bürosuna kayıtlı bazı avukatlara ilettiği, bu avukatların da bilgileri dijital ortamda, terör örgütünün sorumlularından yurtdışındaki Sabri Ok'a bildirdiği, Ok'un da bu bilgileri, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan yöneticilerine ilettiği, örgüt yöneticilerinin bu bilgiler doğrultusunda kararlar aldığı iddia ediliyor.



‘PKK’nın kararları DTP’ye iletildi’



PKK'nın aldığı kararlardan siyasi partilerle ilgili bölümünün DTP'nin Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek'e, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ilişkilerle ilgili bölümünün de "Türkiye Meclisi" adlı koordinasyon biriminin sözcülerinden biri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan DTP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'a iletildiği öne sürüldü. Altun'un, kendisine iletilen bu bilgileri koordinasyon biriminin diğer sözcüleri olan M.T. ve N.Y. aracılığıyla ilgili kişi ve yerlere ulaştırmakla suçlandığı belirtildi.



DTP’nin seçimlerde aday belirlemesi



İddialar arasında, koordinasyon biriminin, yerel seçimlerde DTP'nin aday belirlemesinde etkili olduğu da yer alıyor.



Bölgede belediye başkanları ile il ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde, yakınları çatışmalarda ölen, cezaevinde bulunan veya terör örgütü üyesi olan ailelerin oluşturduğu "Değer Aileleri Platformu"nun da söz sahibi olduğu, bu platformun adaylarla ilgili "Tutum Belgesi" düzenlediği ve bunun da aday belirlemede etkili olduğu savunuldu.



Aday isimlerinin son olarak bir hukuk bürosuna kayıtlı bazı avukatlar aracılığıyla Öcalan'a iletildiği ve onun onayının ardından adayların kesinleştiği iddia edildi.



Ilısu Barajı



Terör örgütünün koordinasyon biriminin Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünde 5 Ağustos 2006 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Ilısu Barajı'nın yapılmaması için özellikli yurtdışında faaliyet yürüttüğü, DTP Genel Başkan Yardımcısı Altun'un bu konuda yurtdışında barajın yapımı için kredi vermeyi düşünen uluslararası şirketlerle görüştüğü ve bazı ülkelerin bu girişim üzerine kredi vermekten vazgeçtiği savunuldu.



Avrupa’dan para aktarılmış



Avrupa Parlamentosu'ndan bazı isimlerin "Türkiye Meclisi" adı altındaki koordinasyon biriminin alt birimlerinde yer alan kadın ve gençlik kolları sorumlularına davetiye gönderdiği, bu davetiyelerle vize alan kişilerin terör örgütünün yurtdışındaki bazı toplantılarına katıldığının tespit edildiği kaydedildi.



Ayrıca yurt dışında faaliyet yürüten 2 kişinin bankadaki hesapları aracılığıyla her ay Diyarbakır'daki koordinasyon birimine para gönderildiğinin belirlendiği öne sürüldü.



Ahmet Kaya’nın cenazesi



Koordinasyon birimi üyelerinden bazılarının Fransa'da yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile temasa geçerek, Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmemesi yönünde telkinlerde bulundukları da iddia edildi.



DTP’li belediyelerde ‘mavi kampanya’



Koordinasyon biriminin talimatı üzerine bölgedeki DTP'li belediyelerde "Mavi Kampanya" adı altında yürütülen faaliyet kapsamında belediye çalışanlarının maaşlarının belli bir oranının terör örgütüne gönderildiği de iddialar arasında.



Bu birimin bölgede yürüttüğü "Kumbara" adlı çalışma kapsamında da bazı işadamları ve esnaftan para toplandığı ifade ediliyor.



Eyleme katılmayan işten atılıyor



Koordinasyon biriminin, terör örgütünün talimatı üzerine kent merkezlerinde gerçekleştirilen eylemlere katılmadığı tespit edilen belediye işçilerinin işten atılması için belediye yönetimiyle görüşerek baskı yaptığı da iddia edildi.

