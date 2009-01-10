Öcalan: “Ergenekon’u ABD tasfiye ediyor”

Ergenekoncuların ABD’nin Kürt planını hayata geçirmesine izin vermedikleri için tasfiye edildiklerini söyleyen Öcalan, “Sıra Suriye’de” diyor.



Abdullah Öcalan, yine avukatları vasıtasıyla İmralı'dan seslendi. Gündeminde Ergenekon operasyonları vardı:



“Ergenekon’un tasfiye edilmesinde ABD etkili oldu. Çünkü ABD’nin kendi yeni bir Kürt planı vardı, bunu hayata geçirmek istiyordu. Bunlar ABD’nin kendi Kürt politikasının hayata geçirilmesine izin vermiyorlardı, buna karşı direniyorlardı. ABD, PKK’yı bu haliyle tutmak istemiyor ve buna yönelik planları var. Ergenekon’dan gözaltına alınanların çoğu 1960'lardan itibaren ABD tarafından eğitilen özel harpçilerdir. Amerika bunlara 'siz beni mahvettiniz, beni batırdınız' dedi ve çöpe attı. Amerika şimdi de kendi projesini ılımlı İslam üzerinden hayata geçirmek istiyor. Bunlar kendilerine Kemalist diyorlar, Atatürkçü diyorlar ama hiçbirinin Mustafa Kemal'le bir alakası yok. Mustafa Kemal'in karikatürünün karikatürü bile olamazlar. Veli Küçük ne bilir Mustafa Kemal'i, ne anlar Mustafa Kemal'den? Aralarında dağlar kadar fark var. Bunlar Mustafa Kemal'i anlamadılar. Ben bu oyunları gördüm. Bozmaya çalıştım ve çalışıyorum. Ben oyunlarına gelmediğim için onlar için engeldim, o nedenle buraya getirildim. Benim buraya getirilişim, Ortadoğu'da birçok şeyi değiştirdi. Saddam'ın gitmesi benden sonradır. Böylece Irak'ı denetim altına aldılar. Daha sonra El Fetih'i tasfiye ettiler. Şimdi sıra Hamas'ta.



Sıra Suriye’ye gelecek



Daha sonra aynı yöntemle Esad'ı götürecekler, yani sıra Suriye'ye gelecek. Türkiye için de aynı şeyleri planlıyorlar. Bu nedenle Hükümet'i uyarıyorum; bu oyunlara gelmesinler. Biz sorunumuzu kendi içimizde çözelim, diyorum. Daha önce buraya gelen bir yetkili karşımda oturduğunda 'sorunu kendi içimizde çözelim' diyordu. Ben de 'evet' dedim. Ama onu da uyardım, 'beni kullanmaya, kandırmaya çalışmayın, yapamazsınız bunu' dedim, zaten yapamadılar da. Ben onların oyununa gelmedim. Onların Kürt sorunu konusunda gerçekçi ve kalıcı çözüm önerileri yoktu. Kürt sorunun ne anlayabilecek durumdaydılar ne de çözebilecek durumdaydılar. Nitekim durumları ortadadır. ABD'nin bunları tasfiye etmesinin bir diğer nedeni de, bunların bana ve PKK'ya yaklaşımları ve Kürt sorunu konusundaki politikaları oldu. Bunlardan dolayı beni Ergenekon'la ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Oysaki ben o zaman da kendilerinin Kürt sorunu konusunda tutarlı, gerçekçi ve inandırıcı çözümleri olmadığından dolayı hiçbir şekilde onlarla hareket etmedim. Yine Ergenekon'u PKK ile ilişkilendiriyorlar, bu güçler, PKK'yı denetim altına almak için bunu, PKK içinde temasa geçtikleri Çürükkaya, Şemdin Sakık gibi isimler üzerinden yapıyorlardı. İngilizler ise Avrupa'da Kani üzerinden bazı şeyleri yapmaya çalıştılar. Ben o dönemde Kani'yi bu konuda uyardım, oyuna gelme dedim, ama beni dinlemedi. Bunun gibi yöntemlerle PKK'yı denetim altına almak istediler ama başaramadılar. Beni ve PKK'yı bu yöntemlerle denetime almalarına izin vermedim. Ama bu oyunlarla CHP'nin başına Baykal getirilerek Sol tasfiye edildi ve etkisiz hale getirildi. MHP'nin de başına da Bahçeli'yi getirerek kontrol altına aldı. ABD, Kızıl Elmaya karşı Ilımlı İslam düşüncesini devreye soktu ve tüm sağı Ilımlı İslam düşüncesi altında AKP ve Erdoğan etrafında toplayarak denetimi altına aldı.”