Öcalan: Erdoğan'ın dili Kürtlere karşı savaş ilanı

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DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk beraberindeki diğer avukatlar Cemal Demir, Cemo Tüysüz ve Cengiz Çiçek ile ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.Abdullah Öcalan'ın ile yapılan görüşmeye ilişkin Tuğluk şunları belirtti: "Devlet yetikleriyle bir süredir devam eden görüşmelerden, bugünlerde yapılması beklenen ve kamuoyunun da beklediği görüşmenin henüz gerçekleşmediğini ifade etti. Ama önümüzdeki günler itibariyle görüşmenin gerçekleşebileceğini düşündüğünü ve böyle bir beklentisinin var olduğunu söyledi. Kürt sorununun demokratik çerçevede, anayasal olarak çözülmesi için kendi sorumluluğunun devam ettirdiğini kaydetti. Şimdiye kadar bu konu hakkındaki görüşlerini çok net ve açık sunduğunu, bundan sonra da devletin nasıl bir tutum alacağının belirleyici olacağını vurguladı. Yine kendi tecrübelerine dayanarak en makul, en gerçekçi çözümün nasıl olması gerektiğini sunduğunu, yapılacak olan bu görüşmenin de bu açıdan belirleyici olacağını kaydetti."Gazetecilerin, "15 Haziran için yeni bir değerlendirmesi oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Tuğluk, şunları söyledi: "Sayın Öcalan, henüz bir görüşme gerçekleşmediğini, buna ilişkin olarak bu görüşmenin önemli olduğunu ifade etti. Yine AKP ve özellikle başbakanın son dönemde kullandığı dili 'Kürtlere karşı bir savaş ilanı' olarak değerlendiriyor. Bu dilin Türkiye'yi kaos ve krize sürükleyeceğini söyledi. AKP'nin politikalarının çözümleyici olmadığını ve son dönemde kullandığı dilin Kürtleri hedef aldığını, yoğun tutuklamaların da bunun işareti olduğunu söyledi. AKP'de çözümün iradesi ve niyetini göremediğini ifade etti."