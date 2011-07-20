Öcalan: Çok, çok üzgünüm

T24- Abdullah Öcalan, Silvan’daki PKK saldırısında 13 askerin ve 7 örgüt üyesinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. "Askeri ve gerillayı yakan aynı ateştir" diyen Öcalan, kendisiyle görüşen devlet yetkililerinin çatışmadan sonra kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Hikmet Durgun'un Taraf gazetesinde yayımlanan (20 Temmuz 2011) haberi şöyle:











İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan, Silvan’da 13 asker ve PKK’lıların ölümünden dolayı “çok çok üzgün”olduğunu söyledi.

Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, önceki gün yaptıkları görüşme hakkında Taraf’a açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Silvan saldırısının ağırlıklı olarak ele alındığını belirten Bilmez şöyle konuştu:

“Sayın Öcalan Silvan’daki çatışmaya ilişkin çok üzgündü. ‘13 askerin ve PKK militanlarının ölümünden dolayı çok çok üzgünüm. Askeri ve gerillayı yakan ateş aynı ateştir. Silahlar tam anlamıyla susturulmazsa, adım atılmazsa, bu sorun çözülmezse çatışmalar ne yazık ki kaçınılmaz olur. Daha önce görüştüğüm devlet yetkilileri, yani heyet Silvan çatışmasından sonra 16 temmuz cumartesi günü gelip benimle görüştü’ diyerek bizi bilgilendirdi.”

Görüşmeye ilişkin detaylı açıklamaların daha önce olduğu gibi bir kaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.