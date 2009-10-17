Öcalan çağrı yaptı, 3 PKK'lı grup 'teslim' olmak için yolda

PKK, Kandil, Mahmur ve Avrupa’dan üç ayrı barış grubunun teslim olmak üzere Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.







Öcalan’ın çözüm süreciyle ilgili ‘tıkanan sürecin önünü açmak için barış grupları önerisi’ üzerine PKK, Kandil, Mahmur ve Avrupa’dan üç ayrı barış grubunun teslim olmak üzere Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.







Tıkanıklığı gidermek için teslim oluyorlar











Öcalan’ın, 9 Ekim 2009’da avukatlarına, ‘Kürt sorunun çözümünde askeri ve siyasi yöntemlerintıkanıklığı yaşadığı, bu tıkanmanın aşılması ve siyasetin önünün açılarak demokratik çözüm sürecinin gelişmesi için bir kez daha barış gruplarının devreye konulması yönünde çağrı yaptığı’ açıklandı. Bu çağrı sonrası PKK Kandil, Mahmur ve Avrupa’dan yaklaşık 30 kişinin teslim olması için çalışmalara başladı. PKK’lıların bir haftaya kadar teslim olabileceği belirtiliyor.





Öcalan, Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildikten sonra yaptığı bir çağrıyla, PKK’dan 22 Eylül 1999 tarihinde ‘iyi niyet adımı’ olarak iki ayrı barış grubunun gönderilmesi istemişti. 1 Ekim 1999 tarihinde Ali Sapan, Seydi Fırat, M. Şirin Tunç, İsmet Baycan, Sohbet Şen, Yüksel Genç, Yaşar Temur ve Gülten Uçar’dan oluşturulan grup Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olmuş ve tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti. Öcalan’ın ikinci barış grubu çağrısında ise Haydar Ergül, Ali Şükran Aktaş, Aygül Bidav, İmam Canpolat, Yusuf Kıyak, Aysel Doğan, Hacı Çelik ve Dilek Kurt 29 Ekim 1999 tarihinde Viyana’dan havayoluyla Türkiye’ye gelmiş ve yedi ile 15 yıl arasında hapis cezaları almıştı.





Beş yıl dağda kalmıştı



Beş yıl dağda kaldıktan sonra ilk ‘barış grubu’yla Türkiye’ye gelerek teslim olan Yüksel Genç, Radikal’e, girişimin hem Türkiye’ye yönelik bir samimiyet testi hem de sürecin önünü açabilecek somut bir adım olarak ifade edilebileceğini söyledi. Genç şöyle konuştu:







'Silahları bırakmaya vaktimizin olmayacağını

yolda yaşamımızı yitireceğimizi düşünüyorduk...'





“Biz Öcalan’ın çağrısına yanıt vermek isteyen birçok arkadaş olarak konseye başvurup seçildik. Dönüş çok farklı bir karar. Biz devlet yapılanmasının çok katı olduğunu biliyorduk. Gelirken belki de silahları bile bırakmaya fırsatımızın olmayacağını, yolda bir yerde bir pusuda yaşamımızı yitireceğimizi düşünüyorduk. ‘En kötü ihtimal yolda ölürüz, en iyi ihtimal cezaevine gireriz’ demiştik. Ama şimdi gelecek gruplar en kötü ihtimal cezaevine girecek. Hatta bunun da olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü bir aydır devlet, mevcut yasalarını tutukluların serbest bırakılmasına uygun olduğunu ilan ediyor. Bu yasaların uygun olup olmadığını geleceklerle anlamış olacağız.”





Silopi’de 7 PKK’lı teslim



Bu arada Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’nın dağ kadrosundan kaçan yedi terörist, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Yedi PKK’lı adliyeye sevk edildi.